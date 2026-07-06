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POLICIJA UTVRĐUJE OKOLNOSTI

Tragedija kod Imotskog: Dijete upalo u bazen i utopilo se

Hitna pomoć, Ilustracija
Milan Sabic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
06.07.2026.
u 22:32

Na mjesto događaja pozvan je tim Hitne medicinske pomoći, no djetetu nije bilo spasa

Velika tragedija dogodila se večeras na imotskom području, gdje se malo dijete utopilo nakon što je upalo u bazen ispred obiteljske kuće, prenosi Dalmatinski portal. Policija je dojavu o nesreći zaprimila oko 20.30 sati. Na mjesto događaja pozvan je tim Hitne medicinske pomoći, no djetetu nije bilo spasa te je preminulo. O svemu je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Na mjestu događaja bit će proveden očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične nesreće.

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Ključne riječi
utapanje Imotski bazen dijete

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