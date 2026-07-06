Tragedija kod Imotskog: Dijete upalo u bazen i utopilo se

Velika tragedija dogodila se večeras na imotskom području, gdje se malo dijete utopilo nakon što je upalo u bazen ispred obiteljske kuće, prenosi Dalmatinski portal. Policija je dojavu o nesreći zaprimila oko 20.30 sati. Na mjesto događaja pozvan je tim Hitne medicinske pomoći, no djetetu nije bilo spasa te je preminulo. O svemu je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Na mjestu događaja bit će proveden očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične nesreće.Zaboravio običan predmet u autu, a onda je požar progutao sve: Ove predmete nikad nemojte ostavljati u vozilu
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