Nijemac i Talijan teže ozlijeđeni nakon skoka s Galebove stijene, troje Austrijanaca palo sa stijene u Štinjanskoj uvali

Dvije osobe su teško ozlijeđene nakon što su odlučile s Galebove stijene kod Pule skočiti u more, priopćila je PU istarska. Oko 17 sati 3. srpnja policiji je dojavljeno da je teže ozlijeđen 18-godišnji njemački državljanin koji je na Galebovim stijenama, s visine od osam metra skočio u more. Samo dan kasnije, 4. srpnja u 11.50 teže je ozlijeđen i 50-godišnji talijanski državljanin. On je pak na Galebovim stijenama s četiri metra visine skočio u more.

Obojici ozlijeđenih stranaca pomoć je pružena u pulskoj bolnici, a policija upozorava kupače da ne skaču u more sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje s njih zabranjeno. Osim toga, savjetuju im i da tijekom kupanja prate uvjete na moru, posebice ako se kupaju na stjenovitim plažama, gdje dolazak valova može ozlijediti kupače.

Osim pri skokovima s Galebove stijene, 3. srpnja oko 13.30 troje austrijskih državljana je ozlijeđeno i nakon pada sa stijene na području Štinjanske uvale. Riječ je o muškarcima u dobi od 25, 33 i 34 godine, a utvrđeno je da su se popeli na betonsku ploču koja je u jednom trenutku napukla, pa su pali sa stijene. Prevezeni u pulsku bolnicu gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.