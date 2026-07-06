Kupujete stan? Od sutra vrijede nova pravila, jedna praksa odlazi u povijest

Kupnja, prodaja i najam nekretnina od sutra ulaze u novo, strože uređeno razdoblje. Izmjene Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koje stupaju na snagu sutra, 7. srpnja, donose jasnija pravila za rad agencija, strože kazne za nelegalno posredovanje i veću zaštitu građana koji kupuju, prodaju ili unajmljuju nekretnine. Cijene su i dalje visoke, a kupci sve oprezniji pa je cilj novih pravila povećati transparentnost i sigurnost na tržištu. O promjenama je za HRT govorila Lana Mihaljinec Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore. Podsjetila je da je dosadašnji zakon bio na snazi još od 2007. godine, a nove izmjene, kako je rekla, dodatno uređuju odnose između svih sudionika na tržištu. "Za one koji su se i dosad pridržavali zakona ne mijenja se mnogo, dok je za one koji su ga kršili ovo jasan signal da se moraju uskladiti s novim pravilima", istaknula je.

Jedna od ključnih novosti odnosi se na strože sankcije, kojima se želi smanjiti prostor za nelegalno posredovanje i dodatno zaštititi građane. Prema riječima Mihaljinec Knežević, novi zakon trebao bi donijeti veću sigurnost i kupcima i prodavateljima. "Uvedene su znatno strože kazne za nelegalno posredovanje, povećan je iznos police osiguranja od odgovornosti, a jasnije su uređeni i ugovori između svih sudionika", rekla je. Građanima savjetuje da prije angažiranja agencije provjere nalazi li se ona u službenom registru. Novost je i to da osobe koje su položile stručni ispit više neće moći samostalno posredovati ako nisu zaposlene kod ovlaštenog posrednika. Osim provjere registra, građanima preporučuje da obrate pozornost na reference agencije, način na koji se agencija predstavlja javnosti, pravnu podršku koju nudi te iskustvo u posredovanju. Govoreći o stanju na tržištu, Mihaljinec Knežević očekuje daljnji rast cijena, ali i sve izraženije razlike među regijama i vrstama nekretnina. Dodala je da broj kupoprodaja pada jer sve više građana ne može ili ne želi kupovati nekretnine po sadašnjim cijenama. "Ponude i dalje nedostaje, dok su potražnju posljednjih godinu dana poticale niske kamatne stope i rast plaća, ali u sve užem krugu kupaca", pojasnila je.

Na tržište, osobito na obali, i dalje snažno utječe turizam. On smanjuje ponudu stanova dostupnih lokalnom stanovništvu, ali istodobno stvara i novu skupinu investitora koji nekretnine kupuju vlastitim sredstvima. Komentirajući pad broja transakcija, Mihaljinec Knežević istaknula je da su jedan od razloga i previsoka očekivanja prodavatelja, osobito kod rabljenih nekretnina. "Mnogi vlasnici rabljenih nekretnina uspoređuju svoje stanove s novogradnjom u susjedstvu i pritom zanemaruju stvarne karakteristike svoje nekretnine. Zbog toga se sve manji broj takvih nekretnina uspije prodati", zaključila je. Nova pravila trebala bi donijeti transparentnije poslovanje agencija i veću sigurnost za građane. U zakon se uvodi i obvezni kodeks etike, koji su dosad prihvaćali samo pojedini posrednici.

"Prvenstveno donosi transparentnije i sigurnije poslovanje kako za posrednike tako i za potrošače. Uvodi se kao obavezan dio zakona i kodeks etike koji su dosad potpisivali samo određeni posrednici koji su to stvarno željeli", istaknula je direktorica Sektora za trgovinu Maja Bogović. Posredovanjem će se moći baviti samo osobe s položenim stručnim ispitom, zaposlene kod ovlaštenog posrednika i upisane u registar HGK. Pooštravaju se i kazne za nelegalno posredovanje. "Bilo je dosta nelegalnih. Tu naravno od građana očekujemo da koriste usluge, da nam bar tu pomognu tako da paze da rade s legalnim agencijama. Promijenile su se kazne, povećane su kazne, posrednici, oni koji vode posredničke agencije neće moći biti oni koji imaju kriminalnu prošlost", naglasio je predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama Dubravko Ranilović. Zakon jasnije razlikuje razgledavanje nekretnine od usluge posredovanja, pa se provizija može naplatiti tek nakon potpisanog ugovora o posredovanju. Agencijama se zabranjuje i oglašavanje nekretnina za koje nemaju sklopljen ugovor.