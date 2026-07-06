Austrijski mediji upozoravaju turiste koji ljetuju u Hrvatskoj: 'Budite oprezni, tamo je sve opasnije'

Austrijski mediji upozoravaju svoje građane koji ovog ljeta putuju na odmor u Hrvatsku da budu oprezni zbog sve češće pojave ribe lav (crvena vatrenjača) u Jadranskom moru. Portal Heute piše kako se ova invazivna vrsta ubrzano širi uz hrvatsku obalu te predstavlja prijetnju i morskom ekosustavu i ljudima.

Morski biolozi ističu da se riba, koja prirodno potječe iz Indopacifika i Crvenog mora, posljednjih mjeseci sve češće uočava, posebno na jugu Jadrana. Stručnjaci pritom upozoravaju da bi se mogla proširiti i prema sjevernom dijelu hrvatske obale. Glavni problem je to što riba lav u Jadranu gotovo nema prirodnih neprijatelja pa se može vrlo brzo razmnožavati. Hrani se manjim ribama i rakovima, čime ugrožava domaće vrste i narušava ravnotežu morskog ekosustava.

Austrijski Heute posebno upozorava kupače, ronioce i ribare da budu oprezni jer dugačke bodlje na leđnim, trbušnim i prsnim perajama sadrže otrov. Ubod može izazvati vrlo jaku bol, zbog čega se ulovljene primjerke ne preporučuje dirati golim rukama, nego isključivo uz zaštitne rukavice ili drugu odgovarajuću opremu.

Kako bi pratili širenje vrste, znanstvenici iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo pozvali su ronioce, ribare, jedriličare i ostale korisnike mora da prijavljuju svako opažanje ili ulov ribe lav. Takve dojave pomažu u praćenju razvoja populacije i planiranju mjera za suzbijanje njezina širenja.

Aquarium u Puli 10.12.2018., Pula - U Aquariumu Pula na jedinstven nacin se spaja bogatstvo Jadrana sa stoljetnom vojnom povijescu Pule. Akvarij je smjesten u 130 godina staroj utvrdi Verudela, dijelu nekada mocnog obrambenog sklopa austrougarske Tvrdjave Pula. Utvrdu danas nastanjuju stotine vrsta riba sjevernog i juznog Jadrana te nekoliko vrsta iz tropskih morskih i slatkih voda kao i ribe hrvatskih rijeka i jezera. Riba lavrPhoto: Dusko Marusic/PIXSELL Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Zanimljivo je da se, unatoč otrovnim bodljama, meso ribe lav smatra jestivim. U nekim mediteranskim zemljama poslužuje se kao delikatesa, a stručnjaci preporučuju ciljano izlovljavanje ove invazivne vrste kako bi se ograničilo njezino daljnje širenje. Prema navodima austrijskog medija, talijanski su znanstvenici još prošlog ljeta upozorili da je riba lav u Sredozemno more stigla kroz Sueski kanal. Prvi put u Italiji zabilježena je 2016. godine, a posljednjih godina sve je češće viđaju i u Jadranu.