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REVOLUCIJA NA NEBU

Pentagon slavi: Nova američka 'superraketa' potpuno će promijeniti zračno ratovanje

Autor
Danijel Prerad
06.07.2026.
u 14:06

Američko zrakoplovstvo naručuje projektil bez presedana, domet od 1600 km izaziva nevjericu

Američko ratno zrakoplovstvo naručuje projektil zrak-zrak s dometom od 1600 km, koji bi mogao temeljno promijeniti zračnu borbu na velikim udaljenostima. Američko Ministarstvo obrane započelo je rad na potpuno novoj raketi zrak-zrak dizajniranoj za minimalni domet od 1600 km. Ako se realizira, oružje bi nudilo otprilike deset puta veći domet od najnovijih varijanti AIM-120D AMRAAM-a i znatno premašilo domet nedavno predstavljenog AIM-174B .

Kako su objavili specijalizirani mediji The War Zone ( TWZ ), priprema se zatvoreni brifing za obrambene izvođače radova kako bi predstavili zahtjeve za novu raketu, koja se razvija u okviru programa zrakoplovstva za oružje dugog dometa (AFLRW). Program AFLRW također uključuje razvoj rakete zrak-zemlja dugog dometa usporedivog dometa, namijenjene za djelovanje na sustave protuzračne obrane i pomorske ciljeve. Međutim, Pentagon je već odredio verziju zrak-zrak kao viši prioritet. Ta je odluka razumljiva, jer domet od 1600 km nije neuobičajen za krstareće rakete lansirane iz zraka. Na primjer, AGM-86B sposobna je pogoditi ciljeve na udaljenosti većoj od 2400 km.

Ključne riječi
borba zrakoplovstvo SAD

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