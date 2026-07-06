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JOŠ NIJE UTVRĐENA VISINA TRAŽBINE

Šok zbog kredita u 'švicarcima': Domovi im prodani prije obračuna duga

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Tomislav Miletić/PIXELL
Autor
Valentina Wiesner
06.07.2026.
u 06:05

Zanimljivo je da je uplaćeno 12 jamčevina za dražbu nekretnina, a na dražbi su dane samo dvije ponude po kojima su nekretnine prodane po početnim, iznimno niskim cijenama

Može li se prodati nečiji dom prije nego što sud uopće utvrdi koliki dug postoji? Upravo se to dogodilo Zagrepčanki P. A. Z., zbog kredita u "švicarcima". Prije tjedan dana na javnoj dražbi prodana je njezina nekretnina, ali i nekretnina njezine majke, iako su još u tijeku postupci koji bi trebali utvrditi kolika je stvarna visina tražbine koju banka prisilno naplaćuje. Riječ je o kreditu iz 2006. ugovorenom u iznosu od 286.000 švicarskih franaka (oko 300 tisuća eura) za koji su kolateral bile dvije nekretnine, stan P. A. Z. i kuća sudužnice, njezine majke. Banka je kredit otkazala 2010., a dosad su otplatile 1,308 milijuna kuna (173.600 eura). U ovršnom postupku Addiko Bank potražuje, međutim, više od 532.000 švicarskih franaka oko (570.000 eura), od čega se gotovo 300.000 franaka (322.000 eura) odnosi na kamate.

Ključne riječi
Addiko Bank dug Sud nekretnine Zagreb ovrha

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