Najnovija prognoza za ljeto: Srpanj i kolovoz donose paklene vrućine, ali meteorolozi imaju i dobru vijest

Dugoročne vremenske prognoze i dalje predstavljaju jedan od najvećih izazova za meteorologe. Unatoč tome što su suvremeni numerički modeli posljednjih godina značajno unaprijedili mogućnosti predviđanja vremenskih prilika, sezonske prognoze i dalje treba promatrati kao procjenu vjerojatnih trendova, a ne kao preciznu najavu vremena za pojedine dane.

Najnoviji izračuni Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), temeljeni na ansamblu od 51 simulacije, upućuju na to da bi ljeto i jesen 2026. godine mogli biti topliji od višegodišnjeg prosjeka. Takve prognoze ne određuju kakvo će vrijeme biti određenog datuma, već procjenjuju vjerojatnost odstupanja temperature i količine oborina u odnosu na uobičajene klimatske vrijednosti, piše N1.

Za srpanj modeli predviđaju temperaturu višu za oko pola do jednog Celzijevog stupnja u odnosu na prosjek. Budući da su rezultati simulacija međusobno prilično usklađeni, povećava se vjerojatnost stabilnijeg vremena uz čestu prevlast anticiklone i visokog tlaka zraka. Takvi vremenski uvjeti pogoduju pojavi toplih tropskih noći, kada se temperatura ne spušta ispod 20 stupnjeva, ali i vrlo vrućih dana tijekom kojih bi dnevni maksimumi često mogli prelaziti 30 Celzijevih stupnjeva.

Kada je riječ o oborinama, očekuje se da će ih tijekom srpnja biti približno koliko i prosječno ili tek neznatno manje. Ipak, raspored kiše vjerojatno neće biti ravnomjeran. Veći dio oborina mogao bi pasti u obliku kratkotrajnih, ali intenzivnih pljuskova i grmljavinskih nevremena, dok će između takvih epizoda prevladavati dulja sušna razdoblja. Sličan trend očekuje se i u kolovozu, koji bi također mogao biti topliji od prosjeka. Prognoza količine oborina za taj mjesec nosi nešto veću dozu neizvjesnosti, dok meteorološki modeli istodobno upozoravaju na mogućnost izraženijih toplinskih valova tijekom prodora vrlo toplog zraka sa sjevera Afrike.

Prema sezonskim izračunima, iznadprosječno toplo vrijeme moglo bi se nastaviti i tijekom rujna. Time se povećavaju izgledi za produženo ljeto, osobito na Jadranu, gdje bi more moglo zadržati temperaturu osjetno višu od višegodišnjeg prosjeka. Istodobno, prognoza oborina za rujan znatno je manje pouzdana jer modeli pokazuju velika odstupanja. Takvi rezultati upućuju na mogućnost prodora vlažnijeg zraka s Atlantika i razvoja snažnijih ciklona. Upravo bi rujan mogao donijeti prva ozbiljnija nevremena nakon ljetnih sušnih razdoblja, uz postupno osvježenje, premda bi temperature i dalje trebale ostati iznad uobičajenih vrijednosti.

Topliji od prosjeka, prema aktualnim projekcijama ECMWF-a, mogli bi biti i listopad te studeni. Ipak, tijekom jeseni očekuju se sve češći prodori hladnijeg zraka sa sjevera Europe, što će pridonositi izraženijoj promjenjivosti vremena. Ni prognoze oborina za završetak jeseni nisu jednoznačne. Velika odstupanja među modelima upućuju na nestabilnije atmosferske prilike, uz učestale izmjene sušnih i kišnih razdoblja.

Takav obrazac vremena posljednjih godina postaje sve izraženiji na području Sredozemlja, hrvatskog Jadrana i unutrašnjosti Balkana. Istodobno raste vjerojatnost pojave ekstremnih vremenskih događaja, ponajprije snažnih pljuskova i lokalnih nevremena koja često dolaze nakon dugotrajnih sušnih razdoblja.