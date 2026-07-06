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06.07.2026. u 17:09

Čelnik Fife Trumpu se dodvorava već godinama, a ulizivanje je doseglo vrhunac prošle godine kada je predsjednika SAD-a pokušao utješiti zbog neuspjeha osvajanja Nobelove nagrade za mir, dodijelivši mu posebnu Fifinu "nagradu za mir"

Skandal neviđenih razmjera. Tako se najbolje može opisati ono što su posljednjih dana režirali predsjednik SAD-a Donald Trump i predsjednik Fife Gianni Infantino. Nakon nekoliko dana nagovaranja iz Bijele kuće, Fifa je popustila te je nogometašu SAD-a Folarinu Balogunu ukinuta suspenzija zbog crvenog kartona koji je zaradio tijekom utakmice šesnaestine finala protiv BiH. Zbog ove odluke, najbolji strijelac SAD-a na ovom Mundijalu mogao je noćas igrati u osmini finala SP-a protiv Belgije.

Politika se tako direktno umiješala u sport, nešto što se ni pod koju cijenu nije smjelo dogoditi, jer napravljen je opasan presedan koji ruši temelje najvažnije sporedne stvari na svijetu. Nekada je Fifa žestoko kažnjavala i najmanje miješanje politike u sport, a Infantino je posljednjih godina stvorio sustav u kojem je politika postala puno moćnija od Fife. Sustav u kojem se za novac prodaju domaćinstva svjetskih prvenstava (Katar 2022.), odnosno sustav u kojem nogometna pravila kroji predsjednik SAD-a.

Ključne riječi
SP 2026. FIFA Gianni Infantino

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