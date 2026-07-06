Skandal neviđenih razmjera. Tako se najbolje može opisati ono što su posljednjih dana režirali predsjednik SAD-a Donald Trump i predsjednik Fife Gianni Infantino. Nakon nekoliko dana nagovaranja iz Bijele kuće, Fifa je popustila te je nogometašu SAD-a Folarinu Balogunu ukinuta suspenzija zbog crvenog kartona koji je zaradio tijekom utakmice šesnaestine finala protiv BiH. Zbog ove odluke, najbolji strijelac SAD-a na ovom Mundijalu mogao je noćas igrati u osmini finala SP-a protiv Belgije.
Politika se tako direktno umiješala u sport, nešto što se ni pod koju cijenu nije smjelo dogoditi, jer napravljen je opasan presedan koji ruši temelje najvažnije sporedne stvari na svijetu. Nekada je Fifa žestoko kažnjavala i najmanje miješanje politike u sport, a Infantino je posljednjih godina stvorio sustav u kojem je politika postala puno moćnija od Fife. Sustav u kojem se za novac prodaju domaćinstva svjetskih prvenstava (Katar 2022.), odnosno sustav u kojem nogometna pravila kroji predsjednik SAD-a.
Čelnik Fife Trumpu se dodvorava već godinama, a ulizivanje je doseglo vrhunac prošle godine kada je predsjednika SAD-a pokušao utješiti zbog neuspjeha osvajanja Nobelove nagrade za mir, dodijelivši mu posebnu Fifinu "nagradu za mir"
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