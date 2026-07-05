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NISU DALI OBJEŠNJENJE

FOTO Crna gora projerala tri Rusa iz zemlje, ovo je oprema koju su pronašli kod njih

Foto: MUP Crne gore
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VL
Autor
Večernji.hr
05.07.2026.
u 16:00

O događaju je obaviješten nadležni državni tužitelj u Osnovnom državnom tužiteljstvu u Pljevljima, a policija se sad poduzeti daljnje mjere kojima bi trebala utvrditi okolnosti vezane uz svrhu njihovog boravka, transfer i namjeru korištenja pronađene opreme, kao i razloge njezinog korištenja na teritoriju Crne Gore.

Trojica ruskih državljana prisilno su napustili Crnu Goru nakon što je granična policija kod njih pronašla veliku količinu sofisticirane digitalne opreme i uređaja. Ministarstvo unutarnjih poslova Crne Gore danas je objavilo da ruski državljani AS (38), IK (26) i AI (38) nisu imali odgovarajuću dokumentaciju, niti su mogli dati objašnjenje o podrijetlu i namjeni pronađene opreme.

Zbog okolnosti koje su ukazivale na sumnju u zakonitost boravka i svrhu korištenja te opreme, inspektori za strance donijeli su rješenja o otkazivanju boravka ruskim državljanima. Nakon uručenja rješenja, oni su i napustili teritorij Crne Gore, prenosi Nova.rs. O događaju je obaviješten nadležni državni tužitelj u Osnovnom državnom tužiteljstvu u Pljevljima, a policija se sad poduzeti daljnje mjere kojima bi trebala utvrditi okolnosti vezane uz svrhu njihovog boravka, transfer i namjeru korištenja pronađene opreme, kao i razloge njezinog korištenja na teritoriju Crne Gore.
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Ključne riječi
nezakonit boravak rusi Crna Gora

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