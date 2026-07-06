Trump pokrenuo još jedan milijunski projekt: Tik do Bijele kuće gradi granitni heliodrom jer mu 'helikopteri čupaju travu'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da na travnjaku Bijele kuće gradi granitni heliodrom, tvrdeći da je sletna površina potrebna za nove, snažnije predsjedničke helikoptere. Potvrda projekta stigla je nakon što su građevinske ekipe već počele raditi na heliodromu na Južnom travnjaku, gdje je predsjednik ranije dao UFC-u da izgradi privremenu arenu za borbu u kavezu povodom proslave njegova 80. rođendana. Rekao je da će projekt biti privatno financiran, a njegovu je cijenu procijenio na do šest milijuna dolara. "Ima pečat Bijele kuće u granitu, u rezbarenom granitu", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu. "To je zaista lijepa stvar". Nije iznio detalje o tome koliko će radovi trajati. Riječ je o najnovijem velikom građevinskom projektu koji nadzire u nastojanju da Bijelu kuću sve više oblikuje prema vlastitoj slici. Neki od Trumpovih velikih građevinskih projekata u Bijeloj kući oslanjali su se na javni novac, čak i kada je predsjednik isprva sugerirao drukčije. Ipak, Trump je rekao da će heliodrom platiti Sikorsky Aircraft, podružnica obrambenog diva Lockheed Martina, prenio je AP.

Na pitanje o trošku projekta i rokovima dovršetka, Lockheed Martin odgovorio je izjavom u kojoj se, među ostalim, navodi: "Ovaj konkretni doprinos uplaćen je Trustu za National Mall, neprofitnoj organizaciji Nacionalne parkovne službe" te da je sve "provedeno u potpunosti u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima". Sikorsky je 2024. dovršio novu flotu helikoptera za korištenje kao Marine One, a predsjednik Joe Biden prvi je put poletio modernim helikopterom VH-92A Patriot na putu prema Demokratskoj nacionalnoj konvenciji u Chicagu, istog dana kada je vojska objavila da je Sikorsky isporučio posljednju od 23 nove letjelice. No Trump je rekao da su noviji helikopteri snažniji od letjelica iz vremena Vijetnamskog rata koje su se dugo koristile kao Marine One te da su moderni helikopteri premoćni da bi slijetali na travnjak Bijele kuće bez oštećivanja trave. "Nije stvar u tome da trava promijeni boju, ona se iščupa", rekao je predsjednik.

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Doista, novi su helikopteri dosad bili u ograničenoj uporabi jer njihovi ispušni otvori usmjeravaju toplinu prema dolje, zbog čega se pali Južni travnjak Bijele kuće. Marinci i Sikorsky godinama pokušavaju pronaći rješenje za taj problem, zbog čega se novi helikopteri nisu koristili u Bijeloj kući. Trump se prisjetio kako je okupljenoj skupini vojnih generala rekao da bi heliodrom kod Bijele kuće riješio te probleme. Predsjednik je rekao da Sikorsky gradi heliodrom i plaća "puni trošak" jer su se "osjećali pomalo krivima" što je nova flota helikoptera presnažna za slijetanje kod Bijele kuće. Trump je također rekao da je graditeljima poručio da "naprave nešto lijepo" te predložio granit umjesto običnog betona obojenog u bijelo. "Slijećete na granit, koji je najčvršći kamen", rekao je predsjednik, napominjući da bi se dovršena sletna površina mogla koristiti i za druge događaje, poput konferencija za novinare na otvorenom u Bijeloj kući. Dodao je da će heliodrom omogućiti dužnosnicima da "napokon umirove 45 godina stare helikoptere" koji su se koristili kao Marine One.

Među drugim Trumpovim projektima preuređenja Bijele kuće su uklanjanje dijela vrta ruža radi uređenja terase nalik onoj na njegovu imanju Mar-a-Lago na Floridi te postavljanje stranačkih plaketa na zid kolonade za predsjednički Walk of Fame. Trump je također dao preurediti kupaonicu uz Lincolnovu spavaću sobu i obnoviti Palm Room, postaviti nove jarbole za zastave na sjevernom i južnom travnjaku te srušiti cijelo Istočno krilo radi izgradnje prostrane plesne dvorane. Iako se izraz "Marine One" odnosi na različite modele helikoptera koji prevoze predsjednike, najprepoznatljiviji i najdugovječniji helikopter u toj službi posebno je modificirani VH-3D Sea King, koji je prvi put ušao u uporabu 1978. godine. Početkom 2000-ih republikanski predsjednik George W. Bush pokrenuo je modernizaciju helikopterske flote, no program se suočio s prekoračenjima troškova, zbog čega ga je ukinula administracija predsjednika Baracka Obame.

Obama, demokrat, ponovno je pokrenuo program, ali pojavili su se novi tehnički problemi. Tek u svibnju 2014. vojska je napokon dodijelila Sikorskyju ugovor za izgradnju novog predsjedničkog helikoptera, VH-92A Patriot, letjelica koje su isporučene 2024. godine. Glasnogovornik Marinskog korpusa, satnik Jacob M. Sugg, odbio je komentirati pitanja vezana uz imovinu Bijele kuće. No rekao je da se eskadrila Marine One trenutačno sastoji od devet helikoptera Sikorsky VH-3D Sea King, prvi put raspoređenih 1970-ih, šest helikoptera Sikorsky VH-60N raspoređenih krajem 1980-ih te deset novijih VH-92A Patriot. Kasnije u ponedjeljak Trump se obratio okupljenima na ručku na terasi vrtu i detaljno opisao još jedan građevinski projekt u Bijeloj kući, ovaj put obnovu stupova na sjevernoj strani zgrade. Radnici su postavili skele, a Trump je rekao: "Skinuli smo oko 150 godina boje sa stupova", napominjući: "Ako ne skinete boju, postaje sve gore i gore i gore. Puno ljubavi ulaže se u Bijelu kuću". Nije rekao tko će pokriti troškove radova na stupovima.