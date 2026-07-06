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OŠTRO PRIOPĆENJE

Uefa nikad žešće udarila po Fifi i najavila rat: 'Napravili ste nešto jako opasno! U nevjerici smo'

Aleksander Ceferin File Photo
Nick Potts/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Stjepan Meleš
06.07.2026.
u 12:21

- Nogomet je najomiljeniji sport na svijetu jer je prekrasna igra i pouzdana jer se igra svugdje po istim pravilima. Nijedan turnir nije izoliran slučaj, a kada je riječ o Svjetskom prvenstvu, odluke mogu imati dalekosežne, pozitivne ili negativne posljedice za nogomet u cjelini

Europska nogometna federacija Uefa je objavila dosad jedno od najoštrijih priopćenja na račun Fife, kao reakcija na kontroverznu odluku da se Folarinu Balogunu suspendira izvršenje kazne zbog crvenog kartona i omogući nastup u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije.

- Jučerašnja odluka o uvjetnoj suspenziji na rok od godinu dana, nakon što je igrač Folarin Balogun dobio crveni karton, prešla je crvenu liniju.

Nogomet, kao i svaki drugi sport, počiva na pravilima koja su temelj poštenog, pravednog i transparentnog natjecanja. Ponekad su pravila podložna različitim tumačenjima. U ovom slučaju to nije tako. Minimalna automatska suspenzija od jedne utakmice nakon isključenja nije pitanje diskrecijske odluke niti zahtijeva potvrdu nadležnog tijela kako bi stupila na snagu. Riječ je o načelu koje je jasno ugrađeno u propise i koje ne može biti predmet iznimaka, a pogotovo ne usred natjecanja u kojem su brojni drugi igrači u istoj situaciji uredno odslužili svoju kaznu.

Kada oni koji su zaduženi za provedbu pravila više ne jamče njihovu dosljednu primjenu, ugrožavaju se integritet igre i vjerodostojnost natjecanja. Istodobno, ovakva odluka stvara presedan tijekom aktualnog turnira jer će se sve buduće slične situacije morati tretirati na jednak način, što može biti na štetu samog natjecanja.

Nogomet je najomiljeniji sport na svijetu jer je prekrasna igra i pouzdana jer se igra svugdje po istim pravilima. Nijedan turnir nije izoliran slučaj, a kada je riječ o Svjetskom prvenstvu, odluke mogu imati dalekosežne, pozitivne ili negativne posljedice za nogomet u cjelini.

Izražavamo nevjericu zbog ove presedanske, neshvatljive i ničim opravdane odluke - napisali su iz Uefe u objavi. 

Nevjerojatna odluka Fife: BiH zvijezdi mogao uništiti karijeru, a sada mu poništen crveni karton!
Ključne riječi
SP 2026. FIFA Gianni Infrantino UEFA Aleksander Čeferin

Komentara 2

Pogledaj Sve
Königsberg
12:27 06.07.2026.

Puna podrška UEFA-i u borbi protiv korupcije!

NA
NANO
12:29 06.07.2026.

Mafijajaška posla, nemože im nitko ništa. Dali se može poništiti odluka sudije za naša 3 poništena gola protiv Portugala.

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