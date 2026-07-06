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UTJELOVLJENJE POSVEĆENOSTI

'Perišić je jeo kruh, puretinu i avokado, čudne stvari. Ostao sam u šoku, ja bih od toga halucinirao'

SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
06.07.2026.
u 13:10

Sve ovo ne bi bilo dovoljno kad Ivan ne bi detaljno pazio na svoju prehranu, na svoj oporavak i san, a i to je dotjerao do savršenstva. Jelovnik mu se bazira na čistim proteinima, složenim ugljikohidratima i zdravim mastima koji drže upalne procese u tijelu na nuli te na potpunom izbacivanju prerađene hrane. Tu je krucijalan i tajming obroka

Rekordi, postignuća i statističke zanimljivosti povezane s 37-godišnjim hrvatskim reprezentativcem Ivanom Perišićem, hrvatskom reprezentacijom i svjetskim prvenstvima zaista su fenomenalni. Ne zna se koji je bolji.

Perišić je sa sedam pogodaka postao rekorder hrvatske reprezentacije po broju golova na svjetskim prvenstvima, pretekavši Davora Šukera koji je zabio šest. Također, Ivan je postao jedan od samo dva nogometaša u povijesti koji je upisao i gol i asistenciju na četiri različita svjetska prvenstva, drugi je Lionel Messi. Isto tako, samo je jedan od šest nogometaša u povijesti koji su zabili pogotke na četiri različita SP-a (ostali su Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pele, Miroslav Klose i Uwe Seeler).

Ključne riječi
Ivan Perišić hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

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