'Perišić je jeo kruh, puretinu i avokado, čudne stvari. Ostao sam u šoku, ja bih od toga halucinirao'

Rekordi, postignuća i statističke zanimljivosti povezane s 37-godišnjim hrvatskim reprezentativcem Ivanom Perišićem, hrvatskom reprezentacijom i svjetskim prvenstvima zaista su fenomenalni. Ne zna se koji je bolji.
Perišić je sa sedam pogodaka postao rekorder hrvatske reprezentacije po broju golova na svjetskim prvenstvima, pretekavši Davora Šukera koji je zabio šest. Također, Ivan je postao jedan od samo dva nogometaša u povijesti koji je upisao i gol i asistenciju na četiri različita svjetska prvenstva, drugi je Lionel Messi. Isto tako, samo je jedan od šest nogometaša u povijesti koji su zabili pogotke na četiri različita SP-a (ostali su Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pele, Miroslav Klose i Uwe Seeler).
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