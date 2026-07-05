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RANO JUTROS

Dvojica tinejdžera poginula u strašnoj nesreći u Srbiji: Golf u kojem su bili omotao se oko stabla

Srpska policija (ilustracija)
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
05.07.2026.
u 15:25

Stanovnike je probudio prasak, a prizor na mjestu nesreće je bio strašan, piše lokalni portal Loznica grad.

Dvojica tinejdžera od 18 i 22 godine, izgubila su živote u teškoj prometnoj nesreći koja se rano jutros godila u Srbiji, na ulazu u Banju Koviljačku iz pravca Loznice. Kako pišu srpski mediji, izgleda da je vozač izgubio nadzor nad vozilom pa je Volkswagen golf sletio s ceste i svom brzinom se zabio u drvo. Stanovnike je probudio prasak, a prizor na mjestu nesreće je bio strašan, piše lokalni portal Loznica grad.

Automobil je bio toliko smrskan da su vatrogasci morali rezati lim kako bi došli do tijela, a dijelovi vozila, koje se omotalo oko stabla, bili su posvuda. Iako je Hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, liječnici nisu mogli spasiti mladiće, već samo proglasiti smrt.  MUP je objavio da je automobil imao potrebne dozvole, a prvi rezultati istrage sugeriraju da je svemu kumovala neprilagođena brzina, prenosi Kurir. 
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Ključne riječi
Tinejdžeri Pogibija Srbija nesreća

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