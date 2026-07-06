FOTO Ovakva kuća osvaja na prvi pogled: U srcu Gorskog kotara prodaje se prava planinska oaza
Ljubitelji prirode i planinskog ugođaja mogli bi pronaći idealnu nekretninu u srcu Gorskog kotara. U okolici Delnica na prodaju je stavljena prostrana planinska kuća koja se prostire na tri etaže, a budućim vlasnicima nudi privatnost, prostranu okućnicu i sadržaje namijenjene odmoru tijekom cijele godine. Cijena nekretnine iznosi 465.000 eura.
Kuća je izgrađena 2013. godine, nalazi se na zemljištu površine 1.219 četvornih metara, dok neto stambena površina iznosi 205 četvornih metara. Ukupna izgrađena površina, zajedno s terasama, doseže gotovo 290 četvornih metara.
U unutrašnjosti se nalaze četiri spavaće sobe, tri kupaonice i dodatni toalet, dok je središnji dio doma uređen kao prostrani dnevni boravak u kojem dominira kamin, stvarajući ugodnu atmosferu tijekom hladnijih mjeseci.
Posebnu vrijednost ovoj nekretnini daje tradicionalna konoba, osmišljena kao prostor za druženje s obitelji i prijateljima, dok dodatni sadržaj za opuštanje predstavlja sauna s pogledom na okolnu prirodu.
Okućnica pruža potpunu privatnost zahvaljujući zelenilu koje okružuje kuću, a cijeli posjed je ograđen i opremljen videonadzorom. Budućim vlasnicima na raspolaganju su i dvije natkrivene parkirne površine, vanjska blagovaonica, terasa od 78 četvornih metara te prostor za roštilj.
Iako je okružena šumom i prirodom, kuća se nalazi uz glavnu prometnicu, što omogućuje jednostavan pristup tijekom cijele godine. Centar Delnica, trgovine, restorani i željeznički kolodvor udaljeni su svega jedan kilometar, dok se do jadranske obale stiže za približno 25 kilometara.