FOTO Ovakva kuća osvaja na prvi pogled: U srcu Gorskog kotara prodaje se prava planinska oaza

Ljubitelji prirode i planinskog ugođaja mogli bi pronaći idealnu nekretninu u srcu Gorskog kotara. U okolici Delnica na prodaju je stavljena prostrana planinska kuća koja se prostire na tri etaže, a budućim vlasnicima nudi privatnost, prostranu okućnicu i sadržaje namijenjene odmoru tijekom cijele godine. Cijena nekretnine iznosi 465.000 eura.
Ljubitelji prirode i planinskog ugođaja mogli bi pronaći idealnu nekretninu u srcu Gorskog kotara. U okolici Delnica na prodaju je stavljena prostrana planinska kuća koja se prostire na tri etaže, a budućim vlasnicima nudi privatnost, prostranu okućnicu i sadržaje namijenjene odmoru tijekom cijele godine. Cijena nekretnine iznosi 465.000 eura.
Foto: Remington Real Estate
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Kuća je izgrađena 2013. godine, nalazi se na zemljištu površine 1.219 četvornih metara, dok neto stambena površina iznosi 205 četvornih metara. Ukupna izgrađena površina, zajedno s terasama, doseže gotovo 290 četvornih metara.
Kuća je izgrađena 2013. godine, nalazi se na zemljištu površine 1.219 četvornih metara, dok neto stambena površina iznosi 205 četvornih metara. Ukupna izgrađena površina, zajedno s terasama, doseže gotovo 290 četvornih metara.
Foto: Remington Real Estate
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U unutrašnjosti se nalaze četiri spavaće sobe, tri kupaonice i dodatni toalet, dok je središnji dio doma uređen kao prostrani dnevni boravak u kojem dominira kamin, stvarajući ugodnu atmosferu tijekom hladnijih mjeseci.
U unutrašnjosti se nalaze četiri spavaće sobe, tri kupaonice i dodatni toalet, dok je središnji dio doma uređen kao prostrani dnevni boravak u kojem dominira kamin, stvarajući ugodnu atmosferu tijekom hladnijih mjeseci.
Foto: Remington Real Estate
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Posebnu vrijednost ovoj nekretnini daje tradicionalna konoba, osmišljena kao prostor za druženje s obitelji i prijateljima, dok dodatni sadržaj za opuštanje predstavlja sauna s pogledom na okolnu prirodu.
Posebnu vrijednost ovoj nekretnini daje tradicionalna konoba, osmišljena kao prostor za druženje s obitelji i prijateljima, dok dodatni sadržaj za opuštanje predstavlja sauna s pogledom na okolnu prirodu.
Foto: Remington Real Estate
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Okućnica pruža potpunu privatnost zahvaljujući zelenilu koje okružuje kuću, a cijeli posjed je ograđen i opremljen videonadzorom. Budućim vlasnicima na raspolaganju su i dvije natkrivene parkirne površine, vanjska blagovaonica, terasa od 78 četvornih metara te prostor za roštilj.
Okućnica pruža potpunu privatnost zahvaljujući zelenilu koje okružuje kuću, a cijeli posjed je ograđen i opremljen videonadzorom. Budućim vlasnicima na raspolaganju su i dvije natkrivene parkirne površine, vanjska blagovaonica, terasa od 78 četvornih metara te prostor za roštilj.
Foto: Remington Real Estate
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Iako je okružena šumom i prirodom, kuća se nalazi uz glavnu prometnicu, što omogućuje jednostavan pristup tijekom cijele godine. Centar Delnica, trgovine, restorani i željeznički kolodvor udaljeni su svega jedan kilometar, dok se do jadranske obale stiže za približno 25 kilometara.
Iako je okružena šumom i prirodom, kuća se nalazi uz glavnu prometnicu, što omogućuje jednostavan pristup tijekom cijele godine. Centar Delnica, trgovine, restorani i željeznički kolodvor udaljeni su svega jedan kilometar, dok se do jadranske obale stiže za približno 25 kilometara.
Foto: Remington Real Estate
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Zbog svoje lokacije, ali i brojnih sadržaja, nekretnina predstavlja priliku za miran obiteljski život, vikend odmor ili turistički najam u jednoj od najzelenijih hrvatskih regija. 
Zbog svoje lokacije, ali i brojnih sadržaja, nekretnina predstavlja priliku za miran obiteljski život, vikend odmor ili turistički najam u jednoj od najzelenijih hrvatskih regija. 
Foto: Remington Real Estate
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Foto: Remington Real Estate
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OGLAS
Foto: Remington Real Estate
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Foto: Remington Real Estate
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