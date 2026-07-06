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NOVA FAZA RATA

Jedna promjena na bojištu stvara sve veće probleme ruskoj vojsci, Krim u kaosu

Autor
Danijel Prerad
06.07.2026.
u 16:49

Ukrajina je u posljednjih nekoliko mjeseci pojačala svoju takozvanu kampanju srednjeg dometa, u nastojanju da poremeti rusku logistiku. Kijev se posebno usredotočio na Krim, uzrokujući krizu nestašice goriva na poluotoku

Uspješni ukrajinski napadi srednjeg i dugog dometa iza neprijateljskih linija gotovo su se udvostručili tijekom lipnja, rekao je ukrajinski ministar obrane. „Broj pogođenih ciljeva na udaljenosti većoj od 50 kilometara od linije kontakta gotovo se udvostručio“, napisao je Mihailo Fedorov u objavi na Telegramu .

Ukrajina je u posljednjih nekoliko mjeseci pojačala svoju takozvanu kampanju srednjeg dometa, u nastojanju da poremeti rusku logistiku. Kijev se posebno usredotočio na Krim, uzrokujući krizu nestašice goriva na poluotoku. „Uništavanje skladišta, transportnih i opskrbnih ruta smanjuje sposobnost neprijatelja da opskrbljuje svoje jedinice“, rekao je također Fedorov.

Ključne riječi
Rusija Ukrajina napadi Krim

Komentara 10

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Avatar Detrolizator
Detrolizator
17:00 06.07.2026.

Odlično, samo rokajte rašiste

PR
pravdenik
17:02 06.07.2026.

Ukrajina steže obruč dronovima oko ruskih okupatora na Krimu čime on postaje neodrživ za ruske okupatore

PO
ponosno!
17:05 06.07.2026.

Korak po korak i krah rusije je sve bliži

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