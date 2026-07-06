Jedna promjena na bojištu stvara sve veće probleme ruskoj vojsci, Krim u kaosu

Uspješni ukrajinski napadi srednjeg i dugog dometa iza neprijateljskih linija gotovo su se udvostručili tijekom lipnja, rekao je ukrajinski ministar obrane. „Broj pogođenih ciljeva na udaljenosti većoj od 50 kilometara od linije kontakta gotovo se udvostručio“, napisao je Mihailo Fedorov u objavi na Telegramu .
Ukrajina je u posljednjih nekoliko mjeseci pojačala svoju takozvanu kampanju srednjeg dometa, u nastojanju da poremeti rusku logistiku. Kijev se posebno usredotočio na Krim, uzrokujući krizu nestašice goriva na poluotoku. „Uništavanje skladišta, transportnih i opskrbnih ruta smanjuje sposobnost neprijatelja da opskrbljuje svoje jedinice“, rekao je također Fedorov.
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