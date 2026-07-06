Neočekivan obrat na suđenju Matiji Vrdoljaku (28), unuku poznatog redatelja. Osuđen na rad za opće dobro i kaznu od 4000 eura

U sudnicu zagrebačkog Županijskog suda ušao je kao optuženik za pokušaj ubojstva, a iz nje je izašao kao osuđenik za pokušaj nanošenja teške ozljede. Sukus je to pomalo neočekivanog obrata na suđenju Matiji Vrdoljaku (28), unuku poznatog redatelja Antuna Vrdoljaka, koji se teretio za pokušaj ubojstva.

Suđenje mu je počelo u svibnju, a tri rasprave kasnije, nakon provedenog dokaznog postupka, tužiteljstvo je odlučilo promijeniti i činjenični opis optužnice i pravnu kvalifikaciju djela. Nakon toga su predložili i da se Matiji Vrdoljaku, sada zbog pokušaja nanošenje teške ozljede, a ne više zbog pokušaj ubojstva, izrekne kazna od 11 mjeseci zatvora koja će mu se zamijeniti radom za opće dobro. Osim toga, izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 4000 eura koju mora platiti u roku od 30 dana. Vrdoljak se s tom kaznom složio, priznao je krivnju i iznio obranu, a nakon toga je na kaznu koju je tužiteljstvo predložilo i nepravomoćno osuđen. Osim toga, sud je naložio i da plati troškove postupka i vještačenja, što iznosi još oko 4000 eura.

Da bi se na raspravi mogao dogoditi obrat, bilo je jasno odmah na počeku rasprave na koju su pristupili svjedoci Davor D. i Petar K., inače Vrdoljakovi prijatelji. Njihovo saslušanje je predložila obrana, no Fran Olujić, jedan od Vrdoljakovih branitelja, kazao je da odustaje od njihova saslušanja te predlaže da se njihovi iskazi pročitaju, što je i učinjeno. Nakon toga je tužiteljstvo primijenilo činjenični i pravni opis optužnice, prema kojoj se Matija Vrdoljak teretio da je 9. prosinca 2023. u 4.27 ispred zagrebačkog hotela Sheraton sudjelovao u sukobu dvije skupine mladića. Tijekom tog sukoba je, prema optužnici, s leđa napao Luku D. (21) kojeg je više puta ubo nožem ili predmetu nalik nožu. Vrdoljak je nakon sukoba napustio mjesto događaja. Žrtva nije dobro vidjela napadača, pa je policija pozvala u pomoć građane te je mjesec dana od događaja objavila videosnimku tada nepoznatog počinitelja. To je urodilo plodom jer im se javio jedan građanin pa je Matija Vrdoljak uskoro nađen i uhićen, a pretražena je i kuća njegovog djeda Antona Vrdoljaka, poznatog redatelja, jer je Matija Vrdoljak živio s djedom.

21.01.2026., Zupanijski sud, Zagreb - Na Zupanijskom sudu u Zagrebu kod sutkinje Jasmine Sabadjije pocelo je sudjenje Matiji Vrdoljaku za pokusaj ubojstva. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nakon što je uhićen u prosincu 2023., tri je mjeseca bio u istražnom zatvoru u Remetincu, nakon čega mu je istražni zatvor zamijenjen mjerama opreza, koje su mu sada ukinute. Luka D. nije bio, kako je kasnije kazao, svjestan da je zadobio ubodnu ranu. Toga je postao svjestan tek nakon sukoba zbog čega je potražio pomoć u KBC-u Rebro, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Inače nož ili predmet sličan nož kojim je napadnut Luka D. nikada nije nađen, a za ovakav rasplet događaja ključna je bila snimka videonadzora, koja je u spisu od početka. A na njoj se Luka D., dakle žrtva u ovom slučaju, vidi kako prvo čupa metalni stupić, kojim nasrće na skupinu u kojoj su Vrdoljak i njegovi prijatelji. Nakon što ga njegovi prijatelji smire, Luka D. pokušava odvaliti i šaht (!?), da bi zatim nečim nalik na tacnu po glavi udario nekog iz skupine u kojoj je Vrdoljak bio, što je onda eskaliralo u tučnjavu dvije skupine mladića.

Nakon što je tužiteljstvo izmijenilo činjenični i pravni opis optužnice, Matija Vrdoljak, koji je do sada nijekao krivnju, kazao je da priznaje krivnju po izmijenjenoj optužnici. - Prvo želim reći da je meni žao zbog svega što se dogodio. Ja i moji prijatelji se inače ne ponašamo tako, a do toga je došlo rekao bih zbog straha i pijanstva jer je oštećeni bio znatno viši i jači od mene. Kako sam ja to tada vidio, moj je prijatelj bio ugrožen. Nisam trebao tako reagirati, a želim reći da nisam tada ni nikada sa sobom nosio nož. Čak sam tada rekao mojoj prijateljici da zove policiju. Ona ih je nazvala, a policija ju je pitala je li ona ugrožena. Kada im je rekla da nije, spustili su joj slušalicu. Istina, policija se kasnije tamo pojavila, no ne znam tko ih je zvao, odnosno jesu li došli slučajno - kazao je u obrani Vrdoljak, koji ni na čija pitanja nije htio odgovarati.

Složio se i s kaznom koju je predložilo tužiteljstvo, pa mu je ta kazna kasnije i izrečena. Jasmina Sabađija, predsjednica sudskog vijeća zagrebačkog Županijskog suda, pojasnila je da u slučaju kada tužiteljstvo predloži kaznu, sud može izreći samo manju kaznu, no ne i višu od te.

- Na snimci se to možda ne vidi, no sukob je inicirao oštećenik koji je u tome bio i uporan i brutalan. Optuženik je, istina, bez svoje volje, uvučen u sukob, a oštećenik je prvo pijan nešto dobacivao skupini u kojoj je bio Vrdoljak, da bi zatim iščupao metalni stupić i njime nasrnuo na drugu skupinu. Njegovi prijatelji ga u tome pokušavaju spriječiti, nakon čega oštećenik pokušava iščupati šaht. A potom uzima neki metalni predmet koji izgleda kao tacna i njime po glavi udara drugu osobu. I tek tada dolazi do tučnjave koja je za ishod imala da je oštećenik zadobio tri ubodne rane. To što je prethodilo ne eskulpira optuženika, no olakotnim mu je cijenjena relativna mladost jer je u vrijeme događaja imao 26 godina, neosuđivanost, priznanje krivnje i kajanje koje je sud ocijenio iskrenim i činjenica da je ovakvo ponašanje bio eksces i izolirani slučaj u njegovu ponašanju. Otegotnim mu je cijenjeno što je imao nož jer nema razumnog obrazloženja da se u noćni izlazak ponese nož te što je djelo počinjeno s izravnom namjerom - kazala je sutkinja u obrazloženju nepravomoćne presude.