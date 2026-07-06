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KRALJ ENERGETSKIH VAMPIRA

Nije hladnjak, a nije ni pećnica: Ovaj uređaj guta najviše struje u vašem domu i podebljava iznos na računu

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Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
06.07.2026.
u 11:25

S obzirom na znatno više cijene električne energije u odnosu na prethodne godine, takva potrošnja jasno se odražava na mjesečne račune

Istraživanje švedske Agencije za energetiku otkriva da je indukcijska ploča za kuhanje najveći potrošač električne energije u domaćinstvu. Iako mnogi pretpostavljaju da su glavni “krivci” frižider, perilica rublja ili sušilica, podaci pokazuju sasvim drugačiju sliku.

Kako piše švedski portal Dagens, indukcijska ploča može potrošiti do tri puta više struje godišnje nego frižider ili perilica rublja. Razlog je visoka snaga uređaja, koja se obično kreće između 1.000 i 3.000 vata. Čak i svakodnevna upotreba u relativno kratkim intervalima može značajno povećati ukupnu potrošnju električne energije.

Prema istraživanju, korištenje indukcijske ploče oko sat vremena dnevno može dovesti do godišnje potrošnje od približno 1.200 kWh. S obzirom na znatno više cijene električne energije u odnosu na prethodne godine, takva potrošnja jasno se odražava na mjesečne račune.

Švedska Agencija za energetiku savjetuje racionalno korištenje ploče za kuhanje i, kada je moguće, odabir energetski učinkovitijih rješenja. Na taj način može se smanjiti i potrošnja električne energije i njezin utjecaj na okoliš. Iako se često misli da najveće račune stvaraju drugi kućanski aparati, upravo indukcijska ploča, koju mnogi svakodnevno koriste, pokazuje se kao jedan od najvećih potrošača struje u kućanstvu.

Turistička patrola Večernjeg lista: Medveja
Ključne riječi
indukcijska ploča Struja Barkod

Komentara 4

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Avatar Blokiran
Blokiran
12:38 06.07.2026.

Blago meni, ja jos uvijek koristim jeftin plin :P

CO
Constitution
19:33 06.07.2026.

Mislila sam na boiler.

Avatar Heisenberg
Heisenberg
13:33 06.07.2026.

Zato nam pokušavaju ukinuti jeftini ruski plin.

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