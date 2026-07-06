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PRIZOR IZ APARTMANA

Britanci ostavili apartman u neredu: Iznajmljivačica objavila snimku koja je razbjesnila mnoge

Foto: instagram/screenshot
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
06.07.2026.
u 11:01

Vlasnica poručuje da problem nije ni cijena smještaja ni nacionalnost gostiju, već nedostatak osnovne kulture i poštovanja prema tuđoj imovini.

Video iz jednog apartmana nakon odlaska britanskih gostiju postao je viralan na društvenim mrežama i otvorio raspravu o (ne)kulturi ponašanja u privatnom smještaju. Prema navodima iz objave, gosti su u apartmanu boravili pet dana tijekom festivala na Zrću, a iza sebe ostavili prizor koji je zgrozio vlasnicu.

Na snimci se vide razbacano smeće, prazne boce, neuredni kreveti, ručnici na podu i kupaonica puna ostataka toaletnog papira. Vlasnica ističe kako su gosti pri dolasku dobili kućni red, uključujući obvezu redovitog iznošenja otpada. “Oprosti, ali dobili su pravila na ulasku u apartman u kojima između ostalog piše da se smeće mora redovno iznositi. Molim te ne kenjaj jer ovo je svinjac”, odgovorila je komentatoru koji je smatrao da gosti nisu dužni čistiti za sobom, piše Slobodna Dalmacija.

Objava je izazvala brojne reakcije, a javili su se i drugi iznajmljivači sa sličnim iskustvima. Jedan od njih napisao je: “I onda se netko pita jel’ može ući ranije? Možeš ući za tri dana dok sve zapalim.” Zbog opsežnog čišćenja sljedeći gosti nisu mogli preuzeti apartman u dogovoreno vrijeme. Vlasnica poručuje da problem nije ni cijena smještaja ni nacionalnost gostiju, već nedostatak osnovne kulture i poštovanja prema tuđoj imovini. Video pogledajte u nastavku.
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iznajmljivači turisti Zrće apartman

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