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OBJAVILA FOTKU IZ TERETANE

Supruga Domagoja Vide pokazala isklesanu figuru, komplimenti samo pristižu: 'Brutalno zgodna žena'

Soči: Vidine majka i supruga s malenim Davidom bodre reprezentativce s tribina
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
06.07.2026.
u 08:00

Pažnju je tako privukla fotografija koju je Ivana snimila u teretani i uz koju je napisala: "Terapija u teretani"

Ivana Vida bivša manekenka te nekadašnja pobjednica izbora ljepote i supruga našeg bivšeg nogometnog reprezentativca Domagoja Vide, nakon duže vremena opet je otključala svoj Instagram profil na kojem s pratiteljima dijeli uvid u svoju svakodnevicu. Pažnju je tako privukla fotografija koju je Ivana snimila u teretani i uz koju je napisala: "Terapija u teretani". U sportskom topu istaknula je svoj tanki struk, a ubrzo su joj stigle i pohvale za fit formu. "Brutalno zgodna žena. Super lady. Uvijek zgodna", bili su neko od komentara za Ivanin izgled.

Vidina supruga diplomirala je na ekonomskom fakultetu i prije nekoliko godina pričala i o tome kako govori engleski i ruski jeziku, a kuhanje ju opušta. U Domagoja se zaljubila kada je imala 19 godina, a vjenčali su se samo četiri godine kasnije. U bračnu luku su uplovili 2017. godine  u crkvi Uznesenja Marijina i sv. Peregrina u Umagu, romantično vjenčanje u crkvi Uznesenja Marijina i sv. Peregrina okupilo je brojne uzvanike, a mladenka je blistala u čipkastoj vjenčanici sirena kroja. Otprilike godinu dana ranije na svijet je stigao njihov sinčić David. Prije nego što se udala za Domagoja, Ivana je na izborima ljepote osvojila čak četiri lente. Bila je prva pratilja Miss Hercegovine, Miss turizma Hrvatske, prva pratilja Miss Dalmacije te Kraljica Hrvatske.

– Titule 'Kraljice' sam se odrekla nakon rođenja sina. Dečko mi je nogometaš, izabrala sam taj smjer, njega pratim i nije mi žao. David je unio neopisivu količinu ljubavi i sreće u naš dom. Domagoj i ja još smo povezaniji otkako se rodio. Osjećamo se smirenije i bolje smo osobe. David je centar našeg svijeta, izvlači ono najljepše iz nas. Polako počinje hodati, izgovarati prve riječi, uživamo gledajući ga. Maksimalno sam mu se posvetila, od 0 do 24 sata mama sam i uživam – kazala je Vida nakon rođenja sina. 

FOTO Vatrene na tribini tješile obitelji: Modrić s djecom, Stanišić ljubio suprugu
Soči: Vidine majka i supruga s malenim Davidom bodre reprezentativce s tribina
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Ključne riječi
teretana Instagram showbiz Domagoj Vida Ivana Vida

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