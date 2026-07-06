Otimaju nam 'zdjelu riže': Zbog umjetne inteligencije boje se revolucije

Humanoidi i roboti bit će ključni pokretač kineskog izvoza strojeva u sljedećih pet do deset godina, procjenjuju ekonomisti Morgan Stanleyja i iznose podatak da je Kina prošle godine proizvela 90 posto humanoidnih robota koji su završili na tržištima diljem svijeta. Prodaja domaćih kineskih humanoida mogla bi porasti na oko 50.000 jedinica, više nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Eric Guo, glavni izvršni direktor i osnivač AI2 Roboticsa sa sjedištem u gradu Shenzhenu, kaže da androidi još nisu dovoljno dobri u obavljanju zadataka koji su ili prelaki ili preteški jer zglobovi, ruke i skupi AI softver čine ih neprikladnima za jednostavne, predvidljive i repetitivne zadatke koje bi industrijski robot mogao bolje obaviti. Ipak, i on smatra da će humanoidi sljedećih godina preuzeti milijune poslova u tvornicama.