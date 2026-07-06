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MARKSIZAM 2.0 I AI

Otimaju nam 'zdjelu riže': Zbog umjetne inteligencije boje se revolucije

Autor
Ivica Beti
06.07.2026.
u 21:37

Kineski znanstvenici razvili su područje koje nazivaju marksizmom umjetne inteligencije, pokušavajući primijeniti marksističke postulate na pitanja poput tko ili što stvara vrijednost

Humanoidi i roboti bit će ključni pokretač kineskog izvoza strojeva u sljedećih pet do deset godina, procjenjuju ekonomisti Morgan Stanleyja i iznose podatak da je Kina prošle godine proizvela 90 posto humanoidnih robota koji su završili na tržištima diljem svijeta. Prodaja domaćih kineskih humanoida mogla bi porasti na oko 50.000 jedinica, više nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Eric Guo, glavni izvršni direktor i osnivač AI2 Roboticsa sa sjedištem u gradu Shenzhenu, kaže da androidi još nisu dovoljno dobri u obavljanju zadataka koji su ili prelaki ili preteški jer zglobovi, ruke i skupi AI softver čine ih neprikladnima za jednostavne, predvidljive i repetitivne zadatke koje bi industrijski robot mogao bolje obaviti. Ipak, i on smatra da će humanoidi sljedećih godina preuzeti milijune poslova u tvornicama.

Ključne riječi
roboti marksizam revolucija umjetna inteligencija Kina

Komentara 1

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Avatar Quattr0 F0rmaggi
Quattr0 F0rmaggi
21:50 06.07.2026.

Opet ta zla ideologija marksizma i komunizma. Bauk je, recimo, tipičan prototip robota sljedbenika. Čak su mu i zubi kao u robota. A Možemo roboti sljedbenici samo čekaju input da otplešu Moravac za braću Zrbe.

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