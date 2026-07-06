Policija u potrazi za vozačem koji je nakon sudara ostavio ilegalne migrante u zapaljenom Mercedesu

Četiri osobe teško su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se u nedjelju navečer dogodila u Gornjoj Zdenčini, nakon što je vozač automobila, bježeći policiji, izgubio nadzor nad vozilom, probio zaštitnu ogradu i udario u skladišni objekt. Vozilo se potom zapalilo, a vozač je pobjegao s mjesta nesreće i za njim se intenzivno traga.

Kako je priopćila policija, sve je počelo oko 20.20 sati kada su policijski službenici koji rade na suzbijanju nezakonitih migracija u mjestu Kupinec uočili Mercedes njemačkih registarskih oznaka te ga pokušali zaustaviti zbog sumnje na krijumčarenje ljudi.

Vozač se oglušio na svjetlosne i zvučne signale policije te velikom brzinom nastavio vožnju prema Zdenčini. Policijski službenici nakon toga isključili su svjetlosnu signalizaciju i nastavili pratiti vozilo sa sigurne udaljenosti od oko 500 metara, pritom vodeći računa o sigurnosti ostalih sudionika u prometu.

Tijekom bijega vozač je, navodi policija, više puta ozbiljno ugrozio promet prelazeći u suprotnu prometnu traku i pretječući vozila na nepreglednim dionicama, nakon čega je policijskoj ophodnji nestao iz vidokruga. Dolaskom u Gornju Zdenčinu policajci su u blizini skladišnog kompleksa uočili oblak prašine i dim te posumnjali da je vozilo sletjelo s ceste. Kada su dotrčali do mjesta događaja, zatekli su Mercedes koji je nakon slijetanja probio zaštitnu ogradu, udario u utovarno-istovarnu rampu skladišta i planuo.

Unatoč neposrednoj opasnosti, policijski službenici odmah su prišli gorućem automobilu te iz njega izvukli dvije osobe. Još dvije osobe uspjele su same izaći iz vozila, nakon čega su ih policajci udaljili na sigurno. Vozač je, međutim, pobjegao prije njihova dolaska.

Svim ozlijeđenima liječnička je pomoć pružena u više bolničkih ustanova – Općoj bolnici Karlovac, Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, Kliničkoj bolnici Sveti Duh i Klinici za traumatologiju. Policija je izvijestila da su sve četiri osobe zadobile teške tjelesne ozljede, a utvrđeno je i da su nezakonito ušle u Republiku Hrvatsku. Požar na vozilu, koji se proširio na ulazna vrata utovarno-istovarnog terminala i pročelje skladišta, ugasili su vatrogasci. Policija intenzivno traga za vozačem koji je pobjegao s mjesta nesreće, a kriminalističko istraživanje i očevid su u tijeku.