Potraga proširena, ne isključuje se ni da je osumnjičenik pobjegao u BiH. Policija upozorila: 'Osoba je naoružana'

Od jučer traje sveobuhvatna potraga za muškarcem koji je upucao i teško ozlijedio dvojicu mladića na parkiralištu noćnog kluba u središtu Čakovca. Muškarac je naoružan, vozilo kojim je došao do kluba pronađeno, a mobitel isključen. "Istraga je trenutno podijeljena na dva dijela. Jedan dio tima istražitelja detaljno češlja i nastoji raspetljati što je uzrok ovog brutalnog napada ispred noćnog kluba, dok drugi dio detaljno razrađuje planove i na terenu formira lokacije na kojima će se tražiti 42-godišnji muškarac. Osim na području PU međimurske, potraga je proširena i na susjednu PU varaždinsku, a za njim se traga i na području PU sisačko-moslavačke", rekao je za Dnevnik Nove TV Domagoj Mikić.

Istražitelji ne isključuju ni da je muškarac pobjegao u susjednu Bosnu i Hercegovinu gdje je već ranije i osuđen. Policijska uprava međimurska u stalnoj koordinaciji s nadležnim Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu poduzima sve zakonom propisane mjere i radnje radi njegovog pronalaska i uhićenja. Županijsko državno odvjetništvo policiji kontinuirano izdaje potrebne naloge i odobrenja za provođenje dokaznih i drugih zakonom propisanih radnji. Ukoliko imate bilo kakve informacije koje bi mogla pridonijeti pronalasku osumnjičenog ili uočite osobu s fotografije, bez odgode obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite broj 192. Ako uočite traženu osobu, radi vlastite sigurnosti, nemojte joj se približavati niti s njom ostvarivati kontakt, već o tome odmah obavijestite policiju, upozorava policija.