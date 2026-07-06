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VRATILO IM SE

Englezi bijesni zbog penala, a onda im je stigao odgovor koji će pamtiti: 'Sjetite se Modrića'

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England
Foto: Raquel CUNHA/REUTERS
1/10
VL
Autor
Stjepan Meleš
06.07.2026.
u 08:34

Treba spomenuti kako je Engleska u utakmici protiv Meksika ostala s desetoricom igrača pa je do kraja susreta grčevito branila prednost (2:3)

Na uglednom britanskom BBC-ju pokrenula se rasprava o tome je li ispravno dosuđen penal za Meksiko protiv Engleske. Bivši premierligaški sudac Darren Cann, koji je sudio na SP-u 2010. u Južnoj Africi, rekao je sljedeće:

– To je kazneni udarac. Kane je, nažalost, doista udario u nogu meksičkog igrača. Situacija je donekle slična Modrićevu udarcu nakon kojeg je Engleska dobila kazneni udarac u prvoj utakmici skupine. Kane nije bio svjestan da mu igrač dolazi iza leđa. Ako smo tada rekli da je kazneni udarac, onda je i ovo – pošteno je rekao Cann.

Treba spomenuti kako je Engleska u utakmici protiv Meksika ostala s desetoricom igrača pa je do kraja susreta grčevito branila prednost (2:3).

– To jednostavno nije dovoljno dobro – rekao je engleski izbornik Thomas Tuchel za BBC Sport pa nastavio. 

– Suci jednostavno nisu dovoljno dobri, četvrti suci također nisu dovoljno dobri. To je sva istina. Je li ovo bila jasna i očita pogreška koja bi opravdala dosuđivanje jedanaesterca? Sigurno nije. Preinačili su odluku u situaciji u kojoj glavni sudac nije dosudio ni prekršaj – smatra njemački strateg. 

Podsjetimo, Engleska je u prvom poluvremenu povela 2:0 zahvaljujući pogocima Judea Bellinghama u razmaku od samo dvije minute, no Quiñones je smanjio zaostatak Meksika neposredno prije odlaska na odmor. Utakmica je u drugom poluvremenu postala dramatična zbog dva ključna trenutka. Prvo je Quansah u 54. minuti isključen nakon pregleda VAR-a, koji je pokazao da je startao na Jesúsa Gallarda otvorenim đonom.

Taj je trenutak razveselio meksičke navijače, ali Engleska je ubrzo povela 3:1 kada je Harry Kane sigurno realizirao jedanaesterac. Na kraju je Meksiko smanjio na 3:2 iz spomenutog penala. Jimenez je bio siguran izvođač. 

Je li ovo nova greška VAR-a koju nitko nije ni primijetio? 'Ako je on namjerno igrao loptom, onda ne bi bilo zaleđa'

Ključne riječi
Meksiko Engleska Luka Modrić SP 2026.

Komentara 1

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KP
Karlovacko pivo
09:30 06.07.2026.

Tipični englezi kad je jedanaesterac za njih mašu rukama i prevrću se na travi a kad je protiv njih onda imaju prigovore ali uostalom mnoge više i neinteresira ovo korumpirano prvenstvo

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