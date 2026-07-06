FOTO Severina priredila glazbeni spektakl, a evo tko ju je sve od poznatih slušao iz prvog reda
Split je i ove godine simbolično zakoračio u ljeto tradicionalnim ljetnim partyjem u luksuznom resortu Le Méridien Lav, događajem koji je s godinama postao nezaobilazan uvod u sezonu na dalmatinskoj obali i koji je okupio brojne poznate.
Tradicionalni party održao se u novom prostoru unutar luksuznog resorta, beach clubu. S naglaskom na suvremeni mediteranski dizajn, prirodne materijale i opuštenu atmosferu, ovaj prostor je zamišljen kao mjesto na kojem se dan prirodno nastavlja u večer.
Važan dio koncepta čini i gastronomija koju potpisuje izvršni chef resorta Sebastian Scholten. Mediteranski jelovnik temelji se na svježim sezonskim namirnicama, dok je posebna pažnja posvećena ritualu zalaska sunca, trenutku u kojem se glazba, svjetlo i pogled na more stapaju u iskustvo koje je već u prvim danima od otvorenja postalo jedno od zaštitnih obilježja novog beach cluba. Sve to činilo je kulisu večeri u kojoj su se prirodno ispreplitali mediteranski okusi, druženje i glazba.