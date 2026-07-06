WhatsApp uvodi novu oznaku za aktivne korisnike: Evo kako ćete znati tko je online

Najnovija beta verzija WhatsAppa za iOS, dostupna putem TestFlighta, donosi novu oznaku za online kontakte. Riječ je o maloj zelenoj točkici koja se pojavljuje u kutu profilne fotografije kontakta kada je osoba aktivna u aplikaciji. Točkica nestaje čim kontakt napusti WhatsApp, pa u stvarnom vremenu pokazuje je li netko trenutačno online. Značajka je ranije uvedena za dio korisnika beta verzije na Androidu, a sada stiže i na iPhone u sklopu WhatsApp beta verzije za iOS 26.26.10.72. Dosad su korisnici online status mogli vidjeti kroz tekstualnu oznaku ispod fotografije kontakta, dok nova zelena točkica taj prikaz zamjenjuje jednostavnijim vizualnim indikatorom, prenosi webetainfo.

Važno je, međutim, da se nova oznaka zasad prikazuje samo na zaslonu s informacijama o chatu, odnosno na stranici koja se otvara dodirom na ime kontakta na vrhu razgovora. Trenutačno se ne vidi na popisu chatova niti unutar samog razgovora, što znači da je WhatsApp odlučio značajku uvoditi postupno i zasad je zadržati na manje vidljivom mjestu u aplikaciji. WhatsApp pritom poštuje postojeće postavke privatnosti. Zelena točkica neće se prikazivati za kontakte koji su sakrili vrijeme posljednje aktivnosti i online status. Drugim riječima, korisnici i dalje sami odlučuju mogu li drugi vidjeti kada su aktivni u aplikaciji.

Ova promjena mogla bi biti povezana s budućim razvojem WhatsAppova odjeljka za kontakte. Prema dostupnim informacijama, WhatsApp radi na novom zaslonu za Android i iOS koji bi trebao prikazivati kontakte koji su trenutačno online ili su nedavno bili aktivni. Zelena točkica mogla bi biti dio tog sustava i korisnicima unaprijed približiti način na koji će se dostupnost kontakata prikazivati u aplikaciji. Zasad je nova oznaka dostupna samo dijelu beta testera koji su instalirali najnoviju verziju WhatsAppa za iOS putem TestFlighta. Manji broj korisnika stabilne verzije aplikacije s App Storea također bi je mogao vidjeti u sklopu testiranja. Budući da se značajka uvodi postupno, neće se odmah pojaviti svima ni nakon ažuriranja aplikacije. WhatsApp još nije objavio kada će zelena točkica postati dostupna svim korisnicima u stabilnoj verziji.