FOTO Naša prelijepa glumica pokazala je majku: Roditelji su joj preživjeli veliku tragediju

Domaća glumica Arija Rizvić ne dijeli često trenutke iz privatnog života, no zbog posebnog dana napravila je iznimku. Njezina majka proslavila je rođendan, a Arija je slavlje odlučila ovjekovječiti objavom fotografija na Instagramu. - Sretan rođendan mojoj kraljici mami - napisala je glumica u opisu objave u kojoj zajedno pozira s majkom i ocem.

Podsjetimo, zvijezda serije "Sjene prošlosti" je roditeljima posvetila predstavu 'Da sam ptica' s Darijom Lorenci Flatz i Tarikom Filipovićem. Riječ je o predstavi koja se bavi ljudima u izbjeglištvu, a njezini su roditelji, baš kao i glavni likovi te predstave, pogođeni ratnim stradanjima u BiH iz Banja Luke doselili u Rijeku u kojoj je Arija i rođena.

- Moja obitelj, kao i mnoge obitelji, ima tu jednu malo tragičnu priču. Rat me jako obilježio. Moji roditelji su bili izbjeglice iz Bosne koji su baš ko i u predstavi došli s dva kofera u Rijeku. Uvijek naglašavam da im se stvarno divim, oni su moji idoli i heroji i taj instinkt za preživljavanjem koji imam i koji me goni u mom poslu sam dobila od njih - kazala je Arija gostujući u emisiji "U svom filmu".

'I Arija i ja smo odsutni jer trenutačno gorimo, ali uvijek smo si velika podrška'

Otkrila je i da su njezini roditelji, inače odvjetnici, s 35 godina imali baš sve te da su preko noći ostali bez ičega. - Došli su u Rijeku gdje sam se ja i rodila i ja sam ih zapravo spasila od te tragedije. Moj je otac izgubio cijelu obitelj u jednoj noći. Ubijeni su i njegovi roditelji, ujne, tetke... To je bio baš užas. Divim mu se kako je to sve izdržao i kako je pozitivan i danas - dodala je Rizvić.