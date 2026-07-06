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NAKON PROPALIH PREGOVORA

Trump ponovno prijeti Iranu: 'Ili ćemo postići dogovor ili dovršiti posao. Srušit ćemo im mostove u sat vremena'

Foto: REUTERS
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Autor
Lorena Posavec
06.07.2026.
u 23:13

Trump je govorio nakon Khameneijeva pogreba tijekom vikenda, na kojem su Iranci, umjesto da djeluju oslabljeno ratom koji je počeo američkim i izraelskim napadima 28. veljače, ostavljali dojam prkosa i jedinstva

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države ili postići dogovor s Iranom ili "dovršiti posao", obnovivši prijetnju vojnom akcijom dok Teheran pokazuje prkos nakon pogreba vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija. Neizravni američko-iranski pregovori završili su prošlog tjedna bez javnih naznaka napretka prema trajnom miru, unatoč 60-dnevnom prekidu vatre koji je trebao otvoriti prostor za diplomaciju nakon američkih i izraelskih napada koji su pokrenuli sukob. "Mi ćemo ili postići dogovor ili ćemo dovršiti posao. U redu. A neće biti teško dovršiti posao. Radije bih postigao dogovor, jer ne želim utjecati na 91 milijun ljudi", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu, prenio je Reuters.

"Možemo srušiti njihove mostove za jedan sat, možemo im onesposobiti opskrbu energijom... Oni sada nemaju novca. Nismo im dali nikakav novac", naglasio je. Tajnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohammad Baqer Zolqadr nazvao je Trumpovu prijetnju "deluzionalnom". "Iranci ne poznaju jezik prijetnji. Zato se iranskom narodu obraćajte s poštovanjem, inače ćemo odgovoriti drugim jezikom", rekao je Zolqadr u izjavama koje su prenijeli državni mediji.

Trump je govorio nakon Khameneijeva pogreba tijekom vikenda, na kojem su Iranci, umjesto da djeluju oslabljeno ratom koji je počeo američkim i izraelskim napadima 28. veljače, ostavljali dojam prkosa, jedinstva i odlučnosti da oblikuju ono što slijedi. Washington je 60-dnevnim prekidom vatre namjeravao ponovno pokrenuti diplomaciju usmjerenu na zaustavljanje iranskog razvoja nuklearnog arsenala.

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Ključne riječi
prijetnje Teheran pregovori Iran SAD Donald Trump

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