Rusija se suočava s velikim problemom: Evo kako vlasti žele natjerati ljude da imaju više djece

Rusiju sve snažnije potresa demografska kriza, a Kremlj odgovor pokušava pronaći u savezu s Ruskom pravoslavnom crkvom i kampanji "tradicionalnih vrijednosti". U svibnju 2026. obitelji su se okupile na Poklonnoj gori u Moskvi na procesiji i pravoslavnoj molitvenoj službi za dobrobit ruskih obitelji. Crkveni mediji najavili su događaj kao prvi Dan svetosti obitelji. Taj je dan povezan sa svetom Evdokijom Moskovskom i njezinim suprugom, svetim Dmitrijem Donskim, koje je Crkva 2015. spojila u zajednički blagdan bračnog para. U crkvenom dekretu posebno je istaknuto da su bili "roditelji dvanaestero djece". Nekoliko tjedana kasnije, 8. srpnja, Rusija obilježava i Dan Petra i Fevronije, svetaca koji se štuju kao zaštitnici braka. Taj je dan službeni nacionalni blagdan od 2022., iako nije neradni dan. Oba događaja uklapaju se u širu kampanju ruske vlasti, koja se predstavlja kao zaštitnica obitelji i "tradicionalnih vrijednosti". Cilj je i povećati natalitet, što Kremlj sve češće prikazuje kao pitanje nacionalnog opstanka, osobito u vrijeme rata u Ukrajini.

Rusko stanovništvo smanjuje se većinu proteklog desetljeća. Posljednjih godina broj umrlih premašuje broj rođenih za oko 600.000 godišnje, a Ruskinje u prosjeku imaju oko 1,4 djeteta, znatno manje od 2,1 koliko je potrebno za održavanje stabilnog broja stanovnika. U prvom tromjesečju 2026. zabilježeno je, prema procjenama demografa Alekseja Rakše, oko 272.000 rođenih, što je najniža razina u bilo kojem tromjesečju u otprilike dva stoljeća. Vlasti su nakon toga uglavnom prestale redovito objavljivati podatke o rođenima i umrlima. Neovisni analitičari smatraju da su razlozi razmjeri demografskog pada, ali i pokušaj prikrivanja ratnih gubitaka. Rusija službeno ne objavljuje broj poginulih, no novinari Mediazone i BBC-ja potvrdili su imena više od 230.000 poginulih ruskih vojnika. Pojedine procjene govore i o znatno većem broju stradalih, prenosi The Independent.

Problem dodatno produbljuje emigracija. Od 2024. najmanje 650.000 Rusa koji su napustili zemlju nakon invazije na Ukrajinu i dalje je bilo u inozemstvu, među njima mnogi mladi i obrazovani. Istodobno, Rusija ima jednu od najviših stopa razvoda na svijetu, a broj sklopljenih brakova pao je na najniže razine u desetljećima. U takvim okolnostima Kremlj sve više naglašava obitelj, brak i rađanje djece. Predsjednik Vladimir Putin proglasio je 2024. "Godinom obitelji", a ruski program "tradicionalnih duhovno-moralnih vrijednosti" zemlju prikazuje kao bedem protiv zapadnih ideja o obitelji i rodu. Uvedene su i nove mjere, uključujući zakon iz 2024. kojim se kažnjava "propaganda života bez djece", odnosno promicanje života bez djece. Crkveni čelnici više su puta tražili i stroža ograničenja pobačaja, uključujući zabranu pobačaja u privatnim klinikama i kazne za pritisak na žene da prekinu trudnoću. Vlada nije uvela nacionalnu zabranu, ali su mnoge regije same postrožile pravila, zbog čega je pobačaj u velikom dijelu zemlje postao teže dostupan.

Kampanja se dodatno pojačala nakon početka rata u Ukrajini. Pravoslavni kanal Spas u lipnju 2026. pokrenuo je tjedan programa o natalitetu pod nazivom "Gdje su svi?!". Direktor kanala Boris Korčevnikov nazvao ga je "posebnom demografskom operacijom", što jasno priziva službeni izraz Kremlja za rat protiv Ukrajine – "posebna vojna operacija". Ruski parlament ove je godine počeo raspravljati i o prijedlogu zakona kojim bi se financiralo liječenje neplodnosti za veterane i njihove supruge, ali i za ratne udovice koje se nisu ponovno udale. Njima bi se omogućilo začeće korištenjem pohranjene sperme pokojnih supruga, uz prethodnu javnobilježničku suglasnost. Ruska pravoslavna crkva, međutim, nije podržala taj prijedlog jer smatra da bi takav model stvarao "nepotpunu obitelj". Dok se zemlja suočava s padom nataliteta, ratnim gubicima, iseljavanjem i slabljenjem institucije braka, Kremlj i Crkva sve snažnije guraju poruku o obitelji kao temelju opstanka države. Zato Rusija danas slavi "svete parove" i obiteljske blagdane koji su pažljivo oblikovani kako bi promicali brak, rađanje djece i tradicionalni društveni poredak.