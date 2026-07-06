Lažno dojavljivao za bombe, dobio godinu dana zatvora

Da hrvatsko pravosuđe ponekad može biti i učinkovito i ekspresno, svjedoči primjer 19-godišnjaka kojeg je USKOK nedavno optužio - za terorizam. Istraga je pokrenuta 1. svibnja, a mladić se na meti USKOK-a našao zato što je nakon posljednjih izmjena Zakona o kaznenom postupku (ZKP), koje su na snagu stupile početkom godine, USKOK postao nadležan i za djela povezana s terorizmom. Svoju prvu optužnicu zbog terorizma su podigli koncem lipnja, a cijela priča već je okončana presudom. Naime, 19-godišnjak je priznao krivnju te se nagodio s USKOK-om, pa je po toj nagodbi osuđen na godinu dana zatvora. Činjenica da je cijela priča tako brzo okončana trebala bi biti poruka svima onima koji se odluče činiti ono za što se mladić optužen i osuđen da takva djela ne prolaze - nekažnjeno.

USKOK ga je teretio da se od 24. do 29. travnja 2026. u Pločama, preko mobitela povezao na jedan internet servis, navodno u Estoniji, na kojem je preko korisničkog računa otvorio e-mail na ime druge osobe. A zatim je s tog e-maila, navodio je USKOK, s ciljem da stvori tešku i stvarnu bojazan i masovnu paniku kod građana, na veći broj e-mail adresa raznih institucija i tijela Republike Hrvatske slao poruke u kojima je, srećom lažno, bilo navedeno da su u školama i vrtićima na području Zagreba, Zadra, Opuzena, Splita i Ploča postavljene eksplozivne naprave.

S obzirom na to da se u e-mail porukama prijetilo aktiviranjem eksplozivnih naprava, što je potencijalno moglo izazvati i masovne žrtve i paniku i štetu, sve odgojne ustanove koje su zaprimile prijeteće poruke su evakuirane i protueksplozivno pregledane. Sve je to dovelo do uznemiravanja javnosti i straha kod djece, njihovih roditelja i zaposlenika odgojnih ustanova. Takvih prijetećih poruka je bilo više stotina, a s 19-godišnjakom je bilo uhićeno još nekoliko maloljetnika i starijih punoljetnika. Utvrđeno je da su se povezali preko gejmerskih chat grupa, a što ih je motiviralo da šalju prijeteće poruke, nije poznato. Nije poznato ni jesu li ostali mladići koji su bili uhićeni u svibnju optuženi.