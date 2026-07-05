Tko je muškarac koji je ranio dvoje ljudi u Čakovcu? U BiH se bavio uzgojem i prodajom droge, nedavno je izašao iz zatvora

Drugi je dan potrage za muškarcem osumnjičenim za incident u Međimurju. Naime, riječ je o osobi koja je na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu iz vatrenog oružja ranila dvojicu muškaraca i pobjegala. Muškarac je, doznaje se, nedavno izašao iz zatvora u Bosni i Hercegovini, gdje je služio kaznu zbog proizvodnje i prodaje marihuane. Prema dostupnim informacijama, policija intenzivno traga za njim, a smatra se izrazito opasnim. U potragu su uključene sve raspoložive snage, s obzirom na težinu kaznenog djela i činjenicu da je riječ o osobi s kriminalnom prošlošću. Ako imate bilo kakve informacije o osumnjičenome ili ste ga negdje vidjeli, pod hitno se javite u najbližu policijsku postaju ili na broj 192. Ni slučajno mu ne prilazite, poručili su iz policije. Njegovu fotografiju pogledajte ovdje.

Kako doznaje 24sata, osumnjičeni je ranije je bio povezan s organiziranim uzgojem i distribucijom droge. U BiH je već odslužio kaznu od pet i pol godina zatvora, a zbog istog kriminalnog miljea osuđena su i dvojica njegovih suradnika, na kazne od šest i pol te tri i pol godine zatvora. Kako se navodi u policijskim spisima, osumnjičeni je bio uključen u uzgoj marihuane još od 2018. godine. Tada je s suradnikom u Banja Luci uzgajao manju količinu droge, nakon čega su, prema istim izvorima, nastavili širiti kriminalne aktivnosti.

Iste godine unajmili su industrijsku halu u mjestu Trn u Republici Srpskoj, između Laktaša i Banja Luke, koju su vlasniku predstavili kao prostor za reciklažu plastike. Za najam su koristili lažnu dokumentaciju, a mjesečno su plaćali oko 3.000 konvertibilnih maraka. Policija je, nakon prikupljenih operativnih saznanja, pokrenula akciju kodnog naziva „Unikat“.

U pretresima objekata pronađene su stotine stabljika indijske konoplje, veće količine droge, oružje te znatne svote novca u različitim valutama. Iz policije navode kako je u jednom od objekata otkriveno oko 900 stabljika marihuane, kao i automatsko oružje i druga sredstva korištena za počinjenje kaznenih djela. U nastavku pogledajte video koji je na svom YouTube kanalu objavio MUP Republike Srpske 2018.