Nastavljeno suđenje optuženom za monstruozno komadanje supruge: 'Policija je često dolazila u tu kuću'

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Robertu Rederu (53) kojeg se tereti za teško ubojstvo supruge Maje Cvitanović Reder u ljeto 2025. godine u Tenji kod Osijeka zbog čega mu prijeti do 50 godina zatvora. Dijelovi tijela ubijene Maje pronađeni su u septičkoj jami u dvorištu obiteljske kuće.

Na sudu je danas svoj iskaz dala i majka žrtve Sanja Budalić koja je zatražila da se tijekom njezinog svjedočenja isključi javnost s rasprave, a sudsko vijeće je to i odobrilo. U svom zahtjevu je navela da se ispitivanje odnosi na obiteljske i emocionalne odnose te da o tome ne želi govoriti pred javnosti. - Smrću svoje kćeri pretrpjela je težak gubitak i duševne boli - pojasnila je u svom zahtjevu.

Potom je svjedočila Vesna Meško, jedna od susjeda Roberta Redera.

- Pitali su me kada sam zadnji put vidjela nestalu osobu, rekla sam da sam je vidjela nekoliko dana prije nestanka. Bila je sa svojom majkom i gospodinom, nisam tada znala da joj je suprug. Ja sam bila u svom automobilu, oni su nešto razgovarali, odnosno raspravljali, meni je bilo nelagodno izaći iz auta, ja sam ostala sjediti u autu dok ne završe razgovor, nakon par minuta ušli su u kuću pa sam ja izašla iz auta. Inače svaki dan radim do 15.30 te sam kući došla oko 16 sati. Vidjela sam da je gospođa Maja imala psa, stavila ga je u auto, majka je stajala mirno kraj njih - ispričala je susjeda na sudu.

- Gospodin se pojavio u ulici to proljeće, viđala sam ga iz daljine, nisam imala nikakav kontakt s njim sve do dana kad je pozvana policija. Išla sam na posao ujutro oko 6.40 sati, on je došao do mene i bio je vidno uzrujan i uzbuđen, govorio mi je mu je netko provalio u kuću, pitao me jesam li vidjela osobu u crnoj trenirci i sivoj majici, ili obratno, nisam sigurna, a uz njega je cijelo vrijeme bio i pas koji je bio miran. Sve mi je to bilo čudno i nerealno, samo sam rekla da nisam nikoga vidjela, a on mi je rekao da je zvao policiju - rekla je Vesna Meško na sudu.

Na upit tužitelja da pojasni svoj iskaz dijela gdje navodi da joj je bilo neugodno izaći iz vozila kada je vidjela gospođu Maju, njezinu majku i tog čovjeka ispred kuće navela je da je pod time mislila da joj nije bilo ugodno prisustvovati nečijem razgovoru na ulici i zato je ostala u vozilu. - Shvatila sam da se nešto događa oko tog psa, zapravo sam vidjela Majinu majku, ona je stajala prekriženih ruku, mirno, a ove dvije osobe su mi bile okrenute leđima. Nisam čula sadržaj njihovog razgovora, a djelovao mi je kao da se nešto raspravljaju - kazala je Meško.

- Gospodin je u tu kuću došao negdje u proljeće 2025. godine, a Majina majka nam je rekla da se Maja nalazi u zatvoru te mi je poznato da je kuću čuvala neka druga osoba. Najviše je u tu kuću dolazila policija, a upravo zbog toga se nisam zbližavala sa susjedima - kazala je.

Na upit branitelja odgovorila je kako je u vrijeme dok je Maja sama živjela u kući sa psima, često dolazila policija. - Znala sam viđati policijsko vozilo pred tom kućom, a poznato mi je da su dolazili i policijski inspektori u civilu, stalno ju je netko od policije tražio. Ne znam zašto je policija dolazila. Rijetko sam je viđala, ona je po danu spavala, a po noći je šetala pse - kazala je.

Nakon nje je svjedočio susjed Marko Kraljičak.

- Moja kuća je 50-60 metara udaljena od kuće optuženika i Maje. Njega sam vidio možda svega dva puta prije ovog suđenja, dok sam Maju vidio dva ili tri puta i to dok je šetala pse. Sjećam se da sam jednom prilikom, sjećam se da je tada bila vojna parada, izašao iz kuće kako bih zapalio cigaretu, vidio sam gusti crni dim iz njihovog dvorišta. Inače sam vatrogasac te me je zaintrigiralo gdje gori pa sam otišao do te kuće. Vidio sam optuženika, on je izašao van i nešto je radio oko vozila. Rekao sam mu da je zabrana paljenja vatre na otvorenom jer je ljetno vrijeme, on je rekao da nije znao, da neće više i da je morao zapaliti neki namještaj koji su psi uneredili. Bio je vrlo uljudan - ispričao je svjedok. Dodao je i da je jednom prilikom vidio crne vreće kod ulaza u haustor, ne zna koje su veličine bile ni koliko ih je bilo.

- Znalo se događati da se noću čuje glazba, dolazak automobila, svađanje, to se događalo nakon što se Maja doselila. Znam da je prije dok je kuća bila prazna, bio mir - ispričao je. Suđenje se nastavlja sutra ispitivanjem novih svjedoka.