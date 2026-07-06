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NEUGODNA SITUACIJA

VIDEO Širi se snimka uhićenja Laure Prgomet, pogledajte kako je vikala na policajce

Foto: RTL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
06.07.2026.
u 11:09

Na videu se čuje kako Prgomet viče na policajce, a većinom se ne može razumjeti što govori. "Pusti mi mobitel", uzvikuje u jednom trenutku, a potom se glasno dere da je puste

Društvene mreže broje o uhićenju Laure Prgomet, sudionice showa "Gospodin Savršeni", koja je sinoć privedena u Dubrovniku nakon što je razbijala inventar kafića "Brazil". Sada se na TikToku pojavio i video uhićenja. Na videu se čuje Prgomet koja viče na policajce, a većinom se ne može razumjeti što govori. "Pusti mi mobitel", uzvikuje u jednom trenutku, a potom se glasno dere da je puste.

Podsjetimo, iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrdili su kako je u tijeku privođenje ženske osobe koja je, prema dojavi, narušavala javni red i mir u ugostiteljskom objektu. Dubrovački dnevnik kasnije je objavio kako je bila riječ o Lauri. 
"Nešto nakon 20:30 ušla je u caffe bar u Lapadskim dvorima i počela lomiti stvari. Zbog toga je na teren izašla i policija, ona je privedena", piše Dubrovački dnevnik.

@andrijanaglic2

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Iz policije su naveli kako je u tijeku očevid te kako do njegova dovršetka ne mogu davati više informacija o okolnostima događaja. Nakon očevida uslijedit će i kriminalističko istraživanje, kada će biti poznato više detalja. Jedan od Laurinih prijatelja potvrdio je za 24 sata kako je došlo do incidenta. – Ostavili smo je na vodi, kad smo je "skupili", bila je neprepoznatljiva – kazao je prijatelj koji tvrdi da je bio s njom te večeri. – Sada je na triježnjenju u Dubrovniku, u pritvoru – dodao je.

Laura Prgomet, influencerica iz Dugog Sela, postala je medijski prepoznatljivo lice zahvaljujući sudjelovanju u posljednjoj sezoni RTL-ova showa "Gospodin Savršeni". Od početka se istaknula kao jedna od najosebujnijih kandidatkinja, a njezino ponašanje, energične grimase i specifičan smijeh postali su predmet brojnih rasprava. Dok su je jedni smatrali autentičnom i zabavnom, drugi su kritizirali njezinu ekscentričnost. Bez obzira na podijeljena mišljenja, uspjela je privući golemu pažnju i postati jedna od glavnih tema vezanih uz show. Njezina popularnost nastavila je rasti i nakon završetka snimanja, gradeći karijeru na društvenim mrežama.

Vrhunac njezine popularnosti dogodio se zahvaljujući rečenici koja je postala internetski fenomen. Njezino pitanje "Koji ti je datum rođenja", izgovoreno na specifičan način, postalo je apsolutni viralni hit. Fraza se u kratkom roku proširila Tik-Tokom i Instagramom, postavši "meme" koji su rekreirale tisuće korisnika, uključujući i poznate osobe. Taj trenutak katapultirao ju je u orbitu najprepoznatljivijih lica s domaće reality scene, osiguravši joj status viralne zvijezde. Upravo je ta rečenica postala njezin zaštitni znak, simbol njezine nekonvencionalne osobnosti koja ju je izdvojila iz mase i osigurala joj medijsku prisutnost dugo nakon što su se kamere ugasile.

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Ključne riječi
showbiz Gospodin Savršeni Laura Prgomet

Komentara 12

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Avatar juma
juma
12:37 06.07.2026.

Ah ta emancipacija. Baš ruzno za vidjeti, ali zene su u zadnjih dvadesetak godina postale veće pijandure i psovači od muskaraca. Dovoljno je samo pogledati kod prometnih nesreća kako skoro svaka dama ima nekoliko promila.

RA
RafaelZDS
13:00 06.07.2026.

Djevojka treba na liječenje i nije lijepo rugati se bolesnim ljudima.

VA
Vajced
12:57 06.07.2026.

Ne razumijem zasto mediji,ne samo VL daju prostora ovakvoj I ovakvim kreaturama,bez imalo kulture .Iskreno mi je zao roditelje.

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