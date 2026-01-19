Tko sve može biti oslobođen plaćanja dugova?

Fina je za Samoborčanina zbog 110 eura duga Zagrebačkom holdingu i 1500 eura Eos Matrixu pred sudom pokrenula postupak jednostavnog stečaja. Kako je utvrđeno da je jedina relevantna imovina koja bi se mogla unovčiti automobil Opel Astra iz 2003., procijenjen na 1200 eura, a dužnik posljednje tri godine nema nikakvih primanja, otvoren je i istovremeno zaključen jednostavni stečajni postupak nad imovinom potrošača kojeg je sud oslobodio od preostalih obveza. Isti je postupak proveden i za Zagrebčanku koja je za osiguranje ostala dužna 200 eura, a banci 1200. Ona pak nema nikakvu imovinu, a posljednjih godina nema ni primanja.

Fina je samo prošle godine dostavila preko 25.600 poziva potrošačima za dostavu očitovanja o provedbi jednostavnog postupka stečaja potrošača. Pozivi koji potrošačima nisu uspješno uručeni putem pošte, objavljeni su i na e-oglasnoj ploči sudova. U 2024. godini tih je poziva bilo 38.000, a 2023. godine 46.140. Rekordna je bila 2019. sa 134.000 poziva. Jednostavni postupak stečaja potrošača omogućen je Zakonom o stečaju potrošača, a Fina svima koji u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu do 2.654,46 eura po osnovi glavnice i neprekidno su u blokadi duže od tri godine, poštom dostavlja poziv da se u roku od 15 dana od izjasne jesu li suglasni da se nad njihovom imovinom provede jednostavni postupak stečaja potrošača.

Potrošač popunjava očitovanje, ovisno o tome želi li da se za njega provede jednostavni postupak stečaja potrošača, pa će ga Fina provesti za njega na nadležnom općinskom sudu. Ako se potrošač ne očituje u roku od 15 dana od dana, smatrat će se da je suglasan. Sud potom utvrđuje vrijednost imovine, pa ako se pokaže da je vrijednost imovine koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa jednaka ili manja od 1.327,23 eura, donosi Rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača, kojim će se osloboditi od preostalih obveza. No, ako je imovina veća od 1.327,23 eura, sud donosi Rješenje o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača, imenuje povjerenika koji je dužan u roku 12 mjeseci od otvaranja postupka unovčiti pokretnine, tražbine, dionice, poslovne udjele, vrijednosne papire i druga imovinska i materijalna prava potrošača.

Od 25.600 poslanih pozvanih oko 5000 potrošača se očitovalo, s time da je njih oko 1400 dalo suglasnost za stečaj, a 3600 nije. Od 2019. godine, kad je zakon stupio na snagu, do ove godine, FINA je sudovima poslala 238.095 prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača za one koji su u zadovoljavali zakonom propisane uvjete za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača.