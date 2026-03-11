Pokrenut novi val napada; Irancima stiglo upozorenje: 'Sve naše snage imaju prste na okidaču'

*Izrael napao ciljeve Hezbollaha u južnim predgrađima Bejruta

*Novi val raketnih napada i napada dronovima na Izrael i zemlje Zaljeva

*Iranski šef policije upozorava prosvjednike: "Prsti su na okidaču“

6:12 - Šef policije u Iranu upozorio je građane da ne prosvjeduju za promjenu režima nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao Irance da ustanu protiv vodstva Islamske Republike. „Svakoga tko izađe na ulice na zahtjev neprijatelja više nećemo smatrati prosvjednikom“, rekao je Ahmad-Reza Radan u utorak na državnoj televiziji. „Smatrat ćemo ga neprijateljem i tako ćemo se prema njemu i odnositi.“ „Sve naše snage imaju prste na okidaču“, dodao je šef policije.

Ranije je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao Irance da se pobune protiv svoje vlade. Izrael i Sjedinjene Američke Države vode „povijesni rat za slobodu“, napisao je u poruci upućenoj iranskom narodu. „Ovo je jedinstvena prilika u vašem životu da uklonite režim ajatolaha i dobijete svoju slobodu“, napisao je Netanyahu, dodajući: „Tražili ste pomoć i pomoć je stigla.“

Američki predsjednik Donald Trump također je više puta poticao Irance da američko-izraelske napade vide kao priliku za svrgavanje vodstva u Teheranu. Ranije ove godine sigurnosne snage u Iranu nasilno su suzbile prosvjede. Tijekom noći 8. i 9. siječnja sigurnosne snage ubile su gotovo 6.500 prosvjednika, prema istraživanju američke organizacije Human Rights Activists News Agency (HRANA). Vjeruje se da je više od 50.000 ljudi uhićeno.

6:08 - Iranske oružane snage pokrenule su novi val raketnih napada i napada dronovima na Izrael i nekoliko država Zaljeva. U Izraelu su rakete ili presretnute ili su pale u nenaseljena područja, izvijestile su rano u srijedu novine The Times of Israel. Iranska novinska agencija Tasnim, koja je bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC), opisala je taj napad kao najteži val napada od početka rata. Saudijsko Ministarstvo obrane priopćilo je da je sedam balističkih raketa i sedam dronova presretnuto u različitim dijelovima zemlje. U Kuvajtu je Ministarstvo obrane objavilo da su presretnuta četiri drona, dok se još jedan srušio na otvorenom terenu. Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se i u Bahreinu.

6:05 - Izraelska vojska u srijedu ujutro priopćila je da je ponovno napala položaje Hezbollaha u Libanonu. Napadi su bili usmjereni na infrastrukturu u južnom predgrađu glavnog grada Bejruta, poznatom kao Dahieh, priopćila je vojska. Taj se dio smatra uporištem šijitskog pokreta Hezbollah. Hezbollah je prije otprilike tjedan dana ponovno započeo raketne napade na Izrael kao odgovor na ubojstvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija, što je dovelo do velikih izraelskih udara u Libanonu. Prema službenim podacima iz Bejruta, dosad je eskalacija nasilja u Libanonu prisilila gotovo 760.000 ljudi na preseljenje.