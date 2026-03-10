Slavna glazbenica se zbog trudnoće u 43. godini okrenula vjeri: 'Sinova molitva me potpuno promijenila'

Glazbena zvijezda Gwen Stefani (56) podijelila je intimne detalje svoje duhovne transformacije, istaknuvši kako je trudnoća sa sinom Apollom u 43. godini bila prekretnica koja ju je vratila vjeri. U emotivnom intervjuu otkrila je kako se borila s mišlju da je prestara za još jedno dijete. - Očajnički sam željela još jedno dijete. Stvarno jesam. Mislila sam da ne mogu, da sam prestara, i te su me misli počele proganjati - ispričala je pjevačica za YouTube kanal "Hallow: Prayer & Meditation". Međutim, neočekivani poticaj stigao je od njenog najstarijeg sina.

Njezin sin Kingston, koji je tada imao osam godina, osjetio je majčinu želju i odlučio uzeti stvar u svoje ruke na način koji nije mogla ni zamisliti. Počeo se svaku večer ustrajno moliti da dobije brata ili sestru. - Molio se: 'Molim te, Bože, daj da moja mama dobije bebu.' Sjećam se da sam pomislila: 'Vidi mog malog dječaka, on se moli za mene!' - prisjetila se Stefani, naglasivši kako ga tome nikada nije podučavala. Njegova iskrena dječja molitva duboko ju je dirnula i postala uvod u ono što danas naziva čudom.

Samo četiri tjedna nakon što je Kingston započeo sa svojim večernjim molitvama, Stefani je saznala da je trudna. - Mislim da sam četiri tjedna kasnije ostala trudna s Apollom, kojeg sam rodila u 44. godini. Začela sam prirodno, bio je to pravi dar s neba. To je bilo prvo čudo - ispričala je dobitnica nagrade Grammy. Upravo je ta trudnoća, koju je smatrala biološki nemogućom, postala kamen temeljac njenog povratka vjeri i potaknula ju da se ponovno poveže sa svojim duhovnim korijenima.

Slavna glazbenica iznenadila obožavatelje izgledom: 'Je li to stvarno ona, što joj se dogodilo?'

Iako je rođenje sina Apolla doživjela kao božanski znak, nakon toga je osjetila pritisak i svojevrsni strah. Odjednom je postala svjesna koliko malo zna o kršćanstvu, unatoč tome što je odrasla u pobožnoj talijansko-katoličkoj obitelji. - Gotovo je zastrašujuće, jer što više učiš, to te više hvata strah. Shvatiš: 'O, moj Bože, istječe mi vrijeme i moram se pribrati. Moram postati prava kršćanka! Neću uspjeti' - objasnila je svoj tadašnji osjećaj panike. Bio je to početak njenog svjesnog povratka vjeri, od koje se postupno udaljila tijekom vrtoglavog uspona karijere s bendom No Doubt.

U svom traženju "istine", kako kaže, pomogao joj je pastor Mike Schmitz, a vjera je postala središnji dio njezina života. U posljednjih nekoliko godina Stefani je postala znatno otvorenija po pitanju religije te je čak ostvarila partnerstvo s katoličkom molitvenom aplikacijom Hallow. Njezin brak s country pjevačem Blakeom Sheltonom, za kojeg se udala 2021. u kapelici koju je on izgradio na njihovom ranču u Oklahomi, također opisuje kao "duhovnu intervenciju". Pjevačica ističe kako je i Shelton, pod njezinim utjecajem, ojačao svoj odnos s Bogom, a ona sebe danas smatra "kršćankom u nastajanju".