ISPOVIJEST ZVIJEZDE

Slavna glazbenica se zbog trudnoće u 43. godini okrenula vjeri: 'Sinova molitva me potpuno promijenila'

VL
Autor
Vecernji.hr
10.03.2026.
u 19:30

Poznata pjevačica i ikona stila Gwen Stefani progovorila je o svom duhovnom putu i povratku vjeri, otkrivši kako je ključan trenutak bio rođenje njenog trećeg sina

Glazbena zvijezda Gwen Stefani (56) podijelila je intimne detalje svoje duhovne transformacije, istaknuvši kako je trudnoća sa sinom Apollom u 43. godini bila prekretnica koja ju je vratila vjeri. U emotivnom intervjuu otkrila je kako se borila s mišlju da je prestara za još jedno dijete. - Očajnički sam željela još jedno dijete. Stvarno jesam. Mislila sam da ne mogu, da sam prestara, i te su me misli počele proganjati - ispričala je pjevačica za YouTube kanal "Hallow: Prayer & Meditation". Međutim, neočekivani poticaj stigao je od njenog najstarijeg sina.

Njezin sin Kingston, koji je tada imao osam godina, osjetio je majčinu želju i odlučio uzeti stvar u svoje ruke na način koji nije mogla ni zamisliti. Počeo se svaku večer ustrajno moliti da dobije brata ili sestru. - Molio se: 'Molim te, Bože, daj da moja mama dobije bebu.' Sjećam se da sam pomislila: 'Vidi mog malog dječaka, on se moli za mene!' - prisjetila se Stefani, naglasivši kako ga tome nikada nije podučavala. Njegova iskrena dječja molitva duboko ju je dirnula i postala uvod u ono što danas naziva čudom.

Samo četiri tjedna nakon što je Kingston započeo sa svojim večernjim molitvama, Stefani je saznala da je trudna. - Mislim da sam četiri tjedna kasnije ostala trudna s Apollom, kojeg sam rodila u 44. godini. Začela sam prirodno, bio je to pravi dar s neba. To je bilo prvo čudo - ispričala je dobitnica nagrade Grammy. Upravo je ta trudnoća, koju je smatrala biološki nemogućom, postala kamen temeljac njenog povratka vjeri i potaknula ju da se ponovno poveže sa svojim duhovnim korijenima.

Slavna glazbenica iznenadila obožavatelje izgledom: 'Je li to stvarno ona, što joj se dogodilo?'
1/10

Iako je rođenje sina Apolla doživjela kao božanski znak, nakon toga je osjetila pritisak i svojevrsni strah. Odjednom je postala svjesna koliko malo zna o kršćanstvu, unatoč tome što je odrasla u pobožnoj talijansko-katoličkoj obitelji. - Gotovo je zastrašujuće, jer što više učiš, to te više hvata strah. Shvatiš: 'O, moj Bože, istječe mi vrijeme i moram se pribrati. Moram postati prava kršćanka! Neću uspjeti' - objasnila je svoj tadašnji osjećaj panike. Bio je to početak njenog svjesnog povratka vjeri, od koje se postupno udaljila tijekom vrtoglavog uspona karijere s bendom No Doubt.

U svom traženju "istine", kako kaže, pomogao joj je pastor Mike Schmitz, a vjera je postala središnji dio njezina života. U posljednjih nekoliko godina Stefani je postala znatno otvorenija po pitanju religije te je čak ostvarila partnerstvo s katoličkom molitvenom aplikacijom Hallow. Njezin brak s country pjevačem Blakeom Sheltonom, za kojeg se udala 2021. u kapelici koju je on izgradio na njihovom ranču u Oklahomi, također opisuje kao "duhovnu intervenciju". Pjevačica ističe kako je i Shelton, pod njezinim utjecajem, ojačao svoj odnos s Bogom, a ona sebe danas smatra "kršćankom u nastajanju".
Ključne riječi
gwen stefani pjevačica vjera showbiz

