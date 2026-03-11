Iako je Hrvatska posljednjih godina suočena sa znatnim priljevom imigranata te, prvi put u svojoj povijesti, i s većim brojem doseljenika iz različitih kultura, podaci i istraživanja zasad ne potvrđuju da je hrvatsko stanovništvo, unatoč narativima određenih skupina ili pojedinaca o porastu ksenofobije i šovinizma, većinski netrpeljivo prema strancima. Pojedinačni napadi li diskriminacija doseljenika za svaku su osudu, ali ne može se generalizirati kako bi se širile teze o konfliktu između domicilnog stanovništva i imigranata. Podaci Eurostata za 2024. pokazuju da Hrvatska ima najmanji udio stanovnika rođenih u inozemstvu (0,8 %), koji imaju osjećaj da su diskriminirani na javnim mjestima, u odnosu na stanovnike rođene u Hrvatskoj (0,7%), a i zajedno s Italijom imamo najmanje rođenih izvan RH (manje od 2%) koji se osjećaju diskriminirano u kontaktu s javnim službama.
Solidan odnos s doseljenima: 'Hrvati nisu šovinisti, dobro su reagirali na imigrante'
Burić: Više se preuveličava problem konflikta između domicilnog stanovništva i naših novih susjeda nego što je stvarno prisutan u društvu. Naše društvo dosad je dobro reagiralo na nove doseljenike
