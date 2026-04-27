EUROPOL IMA SPECIJALNU JEDINICU ZA OTKRIVANJE PEDOFILA

Stručnjaci, uključujući one iz Hrvatske, pregledali 118 milijuna fajlova materijala, spašeno 1190 žrtva i uhićeno 330 počinitelja

Ivana Jakelić
27.04.2026.
u 08:40

Iz Europola pojašnjavaju da oni dva puta godišnje ugoste Jedinicu za identifikaciju žrtva, a stručnjaci iz više zemalja tada pregledavaju video materijal i razne podatke kako bi identificirali i spasili žrtve te uhitili počinitelje

Kao razotkriti seksualne predatore i njihove žrtve posao je kojim se bavi tim međunarodnih stručnjaka koji se s vremena na vrijeme okupi na jednom mjestu kako bi analizirao video materijal koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece. Stručnjaci iz 34 zemlje, uključujući i Hrvatsku, kojima je pomagao Europol i Interpol tijekom 10 dana travnja pregledali su i analizirali 317 skupova podataka i videomaterijala koji su prikazivali seksualno zlostavljanje djece oba spola i različitih godina. Otkrili su 204 korisna traga koja su ih na koncu dovela do okvirne identifikacije 12-ero djece žrtava seksualnog zlostavljanja.

Iz Europola pojašnjavaju da oni dva puta godišnje ugoste Jedinicu za identifikaciju žrtva, a stručnjaci iz više zemalja tada pregledavaju video materijal i razne podatke kako bi identificirali i spasili žrtve te uhitili počinitelje. Ta jedinica je osnovana 2016. i do sada je pregledala preko 118 milijuna fajlova s video materijalom koji prikazuje različito seksualno zlostavljanje djece. Riječ je o materijalima koje su zaplijenile policije diljem svijeta te ih se do sada nije pregledalo. Nadalje, od 2014. do 2026. stručnjaci kojima pomaže Europol su analizirali i 8578 baza podataka što je dovelo do stvaranja 3484 obavještajna paketa koja su proslijeđena nacionalnim policijama. To je na koncu dovelo do identifikacije i spašavanja 1190 žrtava seksualnog zlostavljanja te uhićenja 330 počinitelja.

- Europol će nastaviti istraživati ​​slučajeve seksualnog iskorištavanja djece, identificirati počinitelje i štititi djecu. Ne možemo sjediti skrštenih ruku jer milijuni dosjea još uvijek nisu pregledani. A svaki taj dosje je jedno dijete - kazao je Danny van Althuis, vođa Europolovog tima.

Stručnjaci radne skupine analiziraju podatke, slike, videozapise i obavještajne podatke pokušavajući otkriti tragove koji ih mogu dovesti do identifikacije žrtava i počinitelja ili barem pomoći u određivanju vjerojatne zemlje u kojoj je materijal o seksualnom iskorištavanju djece proizveden. Koristeći Europolov IVAS, oni pregledavaju materijal, grupiraju ga u serije i prenose ga u Međunarodnu bazu podataka o seksualnom iskorištavanju djece (ICSE)  koju je osmislio i vodi Interpol. Podaci koje prikupljaju Europol i Interpol se međusobno uspoređuju i provjeravaju, nakon čega se sastavljaju obavještajni podaci koji se prosljeđuju zemljama za koje se sumnja da u njima borave žrtve ili počinitelji. Europol je izradio i stranicu "Zaustavite zlostavljanje djece", na kojima je počeo objavljivati predmete iz neriješenih slučajeva seksualnog zlostavljanja te pozivati građane da im pomognu u identifikaciji.

- Nijedan trag nije premalen: Čak i najmanji detalj mogao bi pomoći u identifikaciji i zaštiti seksualno zlostavljanog djeteta. Od pokretanja platforme, 31 žrtva identificirana je zahvaljujući anonimnim dojavama. - kažu u Europolu.

