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VL
Autor
Večernji.hr
SAD - AUSTRALIJA

UŽIVO OD 21 Moćni SAD protiv neugodne Australije traži novu uvjerljivu pobjedu i prvo mjesto: Stigli sastavi

FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Paraguay
Matthew Childs/REUTERS
19.06.2026. u 19:49
Tekstualni prijenos utakmice SAD-a i Australije pratite na portalu Večernjeg lista od 21 sat.
SAD
0-0
AUSTRALIJA
2. kolo Svjetskog prvenstva, skupina D SAD-Australija, 21:00, Lumen Field, Seattle
SASTAVI

SAD: Freese; Freeman, Ream, Richards - Dest, Adams, Tillman, Robinson - McKennie, Pepi - Balogun

AUSTRALIJA: Beach; Burgess, Souttar, Circati - Bos, Okon-Engstler, O'Neill, Italiano - Velupillay, Leckie - Toure

SUDAC

Glavni sudac ove utakmice je jedan od najboljih europskih sudaca, Nijemac Felix Zwayer.

LJESTVICA

GDJE GLEDATI?

Prijenos utakmice dostupan je na programu HRT 2.

NAJAVA

Jedan do domaćina Svjetskog prvenstva 2026. SAD nada se nastaviti sa sjajnim predstavama na ovom turniru. U prvom kolu su na zaista impresivan način svladali Paragvaj s velikih 4:1.

Domaćini su bili daleko bolja momčad i svojim navijačima dali nadu u veliki rezultat. Napad im je funkcionirao sjajno, a posebno se istaknuo napadač francuskog Monaca Folarin Balogun s dva pogotka. Sličan nastup nadaju se ponoviti i protiv Australije, reprezentacije koja je priredila jedno od većih iznenađenja na turniru.

Australci su u prvom kolu s 2:0 svladali Tursku u utakmicu u kojoj je europska reprezentacija dominirala, ali nisu uspjeli probiti čvrsti blok Australije. Nestory Irankunda i Connor Metcalfe realizirali su dva kontranapada i donijeli tri boda svojoj momčadi. Plan igre vjerojatno se neće mijenjati ni za ovu utakmicu pa bismo trebali uvaživati u agresivnom nogometu visokog intenziteta.

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