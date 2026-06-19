UŽIVO OD 21 Moćni SAD protiv neugodne Australije traži novu uvjerljivu pobjedu i prvo mjesto: Stigli sastavi

Glavni sudac ove utakmice je jedan od najboljih europskih sudaca, Nijemac Felix Zwayer.
Prijenos utakmice dostupan je na programu HRT 2.
Jedan do domaćina Svjetskog prvenstva 2026. SAD nada se nastaviti sa sjajnim predstavama na ovom turniru. U prvom kolu su na zaista impresivan način svladali Paragvaj s velikih 4:1.
Domaćini su bili daleko bolja momčad i svojim navijačima dali nadu u veliki rezultat. Napad im je funkcionirao sjajno, a posebno se istaknuo napadač francuskog Monaca Folarin Balogun s dva pogotka. Sličan nastup nadaju se ponoviti i protiv Australije, reprezentacije koja je priredila jedno od većih iznenađenja na turniru.
Australci su u prvom kolu s 2:0 svladali Tursku u utakmicu u kojoj je europska reprezentacija dominirala, ali nisu uspjeli probiti čvrsti blok Australije. Nestory Irankunda i Connor Metcalfe realizirali su dva kontranapada i donijeli tri boda svojoj momčadi. Plan igre vjerojatno se neće mijenjati ni za ovu utakmicu pa bismo trebali uvaživati u agresivnom nogometu visokog intenziteta.
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