Hrana u Hrvatskoj skuplja nego u Njemačkoj ili Belgiji, još malo kao u Švedskoj

Hrana i bezalkoholna pića u Hrvatskoj skuplji su nego u Njemačkoj ili Belgiji oko tri posto! Slovenija i Italija jeftinije su od Hrvatske oko četiri posto, Nizozemska šest, Mađarska i Španjolska deset, a Češka čak oko 17 posto, pokazala je u četvrtak objavljena Eurostatova analiza razine cijena u 2025. godini. U istom segmentu, odnosno u kategoriji hrane, mineralnih voda i bezalkoholnih pića, u skupinu zemalja koje su tek neznatno skuplje od Hrvatske ulaze Francuska, Finska, Austrija i Švedska. Razlika se kreće između jedan i četiri posto te se Hrvatska u tom dijelu potrošačke košarice približava razvijenim zapadnoeuropskim ekonomijama. To približavanje, međutim, ne prati proporcionalan rast plaća i mirovina, pa se skupoća itekako osjeća u svakodnevnoj potrošnji.