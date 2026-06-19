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USPOREDBA TROŠKOVA I CIJENA PORAŽAVAJUĆA

Hrana u Hrvatskoj skuplja nego u Njemačkoj ili Belgiji, još malo kao u Švedskoj

Autor
Ljubica Gatarić
19.06.2026.
u 06:00

Turistička ponuda skuplja nego u Portugalu, Španjolskoj i Grčkoj, ali i dalje smo jeftiniji od Italije i Francuske. Cijene u restoranima i hotelima 10% ispod prosjeka EU

Hrana i bezalkoholna pića u Hrvatskoj skuplji su nego u Njemačkoj ili Belgiji oko tri posto! Slovenija i Italija jeftinije su od Hrvatske oko četiri posto, Nizozemska šest, Mađarska i Španjolska deset, a Češka čak oko 17 posto, pokazala je u četvrtak objavljena Eurostatova analiza razine cijena u 2025. godini. U istom segmentu, odnosno u kategoriji hrane, mineralnih voda i bezalkoholnih pića, u skupinu zemalja koje su tek neznatno skuplje od Hrvatske ulaze Francuska, Finska, Austrija i Švedska. Razlika se kreće između jedan i četiri posto te se Hrvatska u tom dijelu potrošačke košarice približava razvijenim zapadnoeuropskim ekonomijama. To približavanje, međutim, ne prati proporcionalan rast plaća i mirovina, pa se skupoća itekako osjeća u svakodnevnoj potrošnji.

Ključne riječi
Europa Ekonomija EU inflacija hrana cijene

Komentara 3

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CO
CommonSense
06:27 19.06.2026.

Pomalo zavaravajući članak koji previše generalizira temu cijena hrane i pića. Ako ćemo biti iskreni, da – dosta je proizvoda u Hrvatskoj skuplje nego u Njemačkoj ili Belgiji. Međutim, velik broj proizvoda ima gotovo iste cijene (uz razliku od nekolikoo centi), a postoje i kategorije koje su kod nas čak i jeftinije. Mnogi proizvodi jeftiniji su nego u Mađarskoj, dok je Austrija za određene artikle osjetno skuplja. Belgija se često smatra skupom čak i među Nizozemcima, a ni Nizozemska nije osobito jeftina te je po brojnim cijenama usporediva s Hrvatskom. O cijenama u Irskoj ne treba ni posebno govoriti. Problem je i u tome što se usporedbe najčešće temelje na najjeftinijim proizvodima privatnih robnih marki (PL). Udio takvih proizvoda u Hrvatskoj i dalje je znatno manji nego u Njemačkoj i većini zemalja zapadne Europe, pa takve usporedbe ne daju potpunu sliku. Zato bi bilo dobro vidjeti malo više profesionalizma u novinarstvu – istražite temu, pružite kontekst i cjelovitu analizu, umjesto senzacionalističkih usporedbi kojima je primarni cilj privlačenje klikova.

KR
Kraj
06:17 19.06.2026.

imate Markov trg, vi koji nemate novaca.

GM
gmižić
06:08 19.06.2026.

Pumpaj, pumpaj.Bar u nečemu da smo najbolji.

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