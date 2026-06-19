Umro je u 104. godini sa srcem mladića: Slavni kardiokirurg otkrio je jelovnik koji jamči dugovječnost i čisti arterije

Dr. Ellsworth Wareham nije bio samo liječnik, već i živi dokaz vlastitih medicinskih uvjerenja. Ovaj ugledni američki kardiokirurg, koji je preminuo 2018. u 104. godini, do 95. je godine aktivno asistirao na operacijama, a i u stotoj je bio vitalan, s kolesterolom od zapanjujuće niskih 117. Kao veteran američke mornarice, imao je impresivnu karijeru. Pod njegovim mentorstvom stasali su vrhunski kirurzi, a kao suosnivač humanitarnog kirurškog tima, izvodio je operacije diljem svijeta, uključujući prvu takvu u Pakistanu. Njegova predanost bila je tolika da je tijekom pada Sajgona 1975. ostao zbrinuti pacijente dok su se drugi evakuirali, pobjegavši tek u zadnji čas.

Ključna prekretnica u njegovom životu dogodila se u srednjim godinama. U operacijskoj sali uočio je jasan uzorak: arterije pacijenata koji su jeli meso bile su pune plaka i "hrskave na dodir", dok su arterije vegetarijanaca bile primjetno čišće. Ta ga je spoznaja potaknula da postane vegan, odluke koje se držao gotovo pola svog života. Jeo je samo dva obroka dnevno. Doručak se sastojao od cjelovitih žitarica sa sojinim mlijekom, šake orašastih plodova, voća i tosta. Drugi obrok činile su mahunarke poput graha, sirovo povrće, kuhane šparoge i brokula, a za desert datulje i orašasti plodovi. Izbjegavao je rafinirani šećer, a u restoranima je jeo rijetko, najčešće losos.

Warehamova dugovječnost, međutim, nije bila rezultat isključivo prehrane. Živio je u gradu Loma Linda u Kaliforniji, jednoj od pet svjetskih "Plavih zona" - posebnih regija gdje ljudi žive znatno dulje i zdravije od prosjeka. Loma Linda je dom velike zajednice Adventista sedmog dana, čija vjera i stil života promiču zdravlje. U gradu je zabranjeno pušenje, prodaja alkohola strogo je ograničena, a najveći supermarket čak ni ne prodaje meso. Adventisti subotu slave kao dan odmora, Sabat, što im omogućuje da se isključe od stresa na 24 sata. Snažna društvena povezanost i osjećaj pripadnosti zajednici dodatni su faktori koji pridonose kvaliteti i duljini života.

Wareham je utjelovio sve principe života u Plavoj zoni. Redovita tjelesna aktivnost bila je dio njegove svakodnevice, od šetnji do košnje travnjaka. Nije se opterećivao sitnicama i naglašavao je važnost dobrog sna i vremena provedenog sa svojom obitelji. Vjerovao je da je prevencija ključna i često izražavao žaljenje što se moderna medicina previše fokusira na liječenje bolesti, a premalo na njihovo sprječavanje. "Ako se hranite veganskom prehranom s niskim udjelom masnoća i vježbate, šanse za razvoj koronarne bolesti bit će vrlo niske", poručivao je.