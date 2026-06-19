Papine poruke zasjenio je toranj Isusa Krista, ali ipak su se čule

Prošlotjedni pohod pape Lava Barceloni bio je prvorazredni medijski događaj, zbog toga što je blagoslovio najviši toranj bazilike Svete obitelji, dok su njegove poruke ostale u sjeni spektakla. Papa se sastao sa zatvorenicima, vodio je molitveno bdjenje s mladima na stadionu, razgovarao s djevojkom koja je pokušala samoubojstvo, govorio protiv femicida i pozvao na gostoljubivost prema imigrantima, no sve je to ostalo u drugom planu jer su slike pape pred divovskom zgradom posve zaokupile pažnju gledatelja.
Zgrada je postala poruka, što nije neobično. Sagrada familia jedna je od najpoznatijih španjolskih znamenitosti, i to u zemlji koja ne oskudijeva vrhunskim spomenicima. Njezin je oblik jedinstven, a i sudbina: smrt arhitekta na početku gradnje, pa uništenje nacrta i planova u građanskom ratu, doveli su do toga da na napuštenom gradilištu desetljećima strše četiri neobična spiralna tornja nad portalom Rođenja, oblikovana poput špilje. Istovremeno i novogradnja i ruševina, privlačila je milijune turista pa se na koncu gradnja nastavila. To je tek izazvalo znatiželju, pa i debate o tome kako će izgledati, a kako je rasla, i zadobivala svoj bizaran i monstruozan oblik, interes javnosti je bio sve veći, tako da je do sada postala jedna od najpoznatijih građevina na svijetu.
Zgrada je postala poruka, što nije neobično. Sagrada familia jedna je od najpoznatijih španjolskih znamenitosti, i to u zemlji koja ne oskudijeva vrhunskim spomenicima.
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