Vrućine će biti nesnosne, evo koliko bi mogao trajati ovaj toplinski val

Hrvatsku već prije službenog početka ljeta očekuje razdoblje izrazito visokih temperatura. Prvi ovogodišnji toplinski val zahvatio je dijelove zemlje, a prema najavama meteorologa, vrućina će se idućih dana dodatno pojačavati i postupno širiti. Prema prognozi DHMZ-a za subotu, i dalje će prevladavati pretežno sunčano i vruće vrijeme. Poslijepodne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadni, dok će u noći još ponegdje puhati bura. Najniža jutarnja temperatura kretat će se od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Da Hrvatsku očekuje vruć vikend, pokazuje i karta meteoalarma – zbog visokih temperatura u subotu su žuta upozorenja označena za sjeverni Jadran i dio Dalmacije, a u nedjelju za šire područje obale i otoka.

Foto: DHMZ

O vremenskim prilikama u studiju Nove TV govorio je meteorolog Ivan Čačić. "Toplinski val će u subotu najprije zahvatiti sjeverni Jadran i Dalmaciju, a sljedeći tjedan već i unutrašnjost Dalmacije i središnju Hrvatsku", rekao je Čačić. Dodao je da bi se upozorenja sljedećih dana mogla dodatno promijeniti. Moguće je, poručio je, da će meteoalarm biti podignut na narančastu razinu. "Također je vrlo vjerojatno da će, pogotovo od utorka nadalje, odnosno srijede, i istočni krajevi, a onda i cijela zemlja, biti pod utjecajem tog toplinskog vala", objasnio je.

Foto: DHMZ

Ovaj toplinski val mogao bi potrajati dulje nego što je uobičajeno za lipanj. Čačić je rekao da se, prema temperaturama, više čini kao da smo u srpnju nego u lipnju. "U lipnju su dosta rijetki, međutim sve duže traju. Ovaj toplinski val očekujemo barem jedno sedam dana, što je dosta, jer u srpnju toplinski val traje negdje između tri i šest dana. Tako da, s obzirom na statistiku, ovo je sad već jedan iskorak prema nekim ekstremima", rekao je. Na pitanje koliko tome doprinose klimatske promjene, Čačić je odgovorio da je to vrlo vjerojatno povezano. "Toplinski valovi su sve češći, sve duži i sve jači, tako da očekujemo da će se sve više javljati u lipnju, što je do sada bilo dosta rijetko", rekao je. Objasnio je i kada su toplinski valovi inače najčešći. "U unutrašnjosti su najčešći u srpnju, a na Jadranu kroz srpanj i kolovoz. Već je rujan puno rjeđi od ova tri mjeseca", zaključio je Čačić.