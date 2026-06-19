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POSLJEDNJIH DANA

FOTO Nives Celzijus otkrila tko joj pravi društvo u krevetu, ne odvajaju se: 'Moj savršeni partner'

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
19.06.2026.
u 18:15

- Moj savršeni partner... Ja 3 dana bolesna i on se 3 dana ne odvaja od mene! - otkrila je Nives na Instagram storyju

Domaća pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus posljednjih nekoliko dana provodi u krevetu zbog bolesti, a društvo joj pravi njezin mačak. Putem Instagram storyja podijelila je kako to izgleda. - Moj savršeni partner... Ja 3 dana bolesna i on se 3 dana ne odvaja od mene! - otkrila je Nives.

Njezina objava ponovno je privukla veliku pozornost više od 400 tisuća njezinih pratitelja na ovoj društvenoj mreži, kao i nedavna proslava velikog dana njezine kćeri Taishe Drpić. Podsjetimo, Taisha je proteklog četvrtka proslavila svoju maturalnu večer. Putem društvenih mreža pokazala je elegantnu crnu haljinu koju je krasio upečatljiv steznik, volani i visoki prorez. Za svoj modni odabir mlada je maturantica primila mnoštvo pohvala, a njezina majka Nives s pratiteljima je podijelila dirljiv prizor kćeri i oca, bivšeg nogometaša Dinama Dine Drpića.

Foto: Instagram screenshot

''Preživjeli su ples'', poručila je Nives uz snimku plesa bivšeg supruga i kćeri. Dinu Drpića, koji se proteklih godina rijetko pojavljuje u medijima, javnost dugo nije imala priliku vidjeti. Inače, Nives i Dino nekada su bili među najpraćenijim parovima na domaćoj sceni. . Njihovo poznanstvo datira iz 2004. godine, kada su se sreli preko zajedničkih prijatelja, a veza se razvijala vrlo brzo. Zaručili su se nakon samo četiri mjeseca poznanstva i dva mjeseca suživota, a već iduće godine vjenčali su se u Las Vegasu.

Dugo ga nismo vidjeli! Nives Celzijus objavila dirljiv video: Dino Drpić plesao na maturalnoj s kćeri Taishom
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Tijekom braka dobili su kćer Taishu (19) i sina Leonea (20). Iako su se razveli 2014. godine, Nives je nedavno za Story pojasnila prirodu njihova današnjeg odnosa, istaknuvši kako nju i Dinu vežu čvrste i snažne emocije koje više nisu romantične prirode. Naglasila je da je on otac njezine djece i njezin najbolji prijatelj te da će tako ostati do kraja života, osvrnuvši se pritom i na razloge zbog kojih su odlučili krenuti odvojenim putevima.

@vecernjilist DAN ZA EKRAN: Tatjana Jurić u intervjuu: 'Da su te rečenice bile udarci, bila bih izudarana i plava...' #fypツ #vecernji #vecernjilist ♬ original sound - Večernji list
Ključne riječi
Nives Celzijus showbiz

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