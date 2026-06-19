Počeo prometni kaos za produljeni vikend: Sedam kilometara duga kolona i nesreća dodatno otežavaju put prema moru

Produljeni vikend uoči praznika i neradnog ponedjeljka u povodu Dana antifašističke borbe mnogi su iskoristili za odlazak na more, zbog čega su već od jutarnjih sati zabilježene povećane gužve na najvažnijim prometnicama prema moru. Pojačan promet usporava vožnju na pojedinim dionicama autocesta, ali i na državnim cestama, a iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na dodatan oprez i strpljenje.

Povremena usporavanja bilježe se zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, kao i u zonama radova i privremene regulacije prometa. Posebno je prometno opterećen Istarski ipsilon između čvora i tunela Učka, kao i više dionica Ličke magistrale (DC1) te Jadranske magistrale (DC8), javlja HAK.

Pojačan je promet na ulasku na autocestu u Lučkom, u smjeru mora vozi ﻿se ﻿usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje ﻿na pojedinim dionicama do čvora Bosiljevo 2. Kod naplatne postaje Lučko u smjeru Zagreba stvorila se kolona vozila duga oko jednog kilometra. Gužve su i na zagrebačkoj obilaznici. Na autocesti A3, na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina, kolona vozila duga je oko sedam kilometara.

Vozače dodatno usporava i prometna nesreća na autocesti A1 u smjeru mora, pa tako vrijedi ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. S obzirom na početak produljenog vikenda i povećan broj vozila na cestama, iz HAK-a apeliraju na vozače da prilagode brzinu uvjetima na cesti, održavaju dovoljan razmak između vozila te se na put prema odredištu upute s dovoljno strpljenja.