HRT-ovi komentatori nakon Džekina intervjua: 'Čudna pitanja, ali dobro, netko im je dozvolio da to kažu'

Nakon teškog poraza Bosne i Hercegovine od Švicarske rezultatom 4:1 u 2. kolu grupne faze Svjetskog prvenstva, kapetan "Zmajeva" Edin Džeko nije skrivao razočaranje igrom svoje momčadi u završnici susreta. Iskusni napadač priznao je da je rezultat previsok, no naglasio je kako su pogreške u posljednjih 20 minuta susreta nedopustive za natjecanje ovakve razine.

"Rezultat je previsok, to je težak poraz. Nažalost, nismo izdržali zadnjih 20 minuta, a sve golove smo primili naivno. Ovo je natjecanje u kojem ne smiješ podcijeniti nijednu loptu", izjavio je Džeko nakon utakmice, posebno apostrofiravši crveni karton Tarika Muharemovića kao trenutak koji je prelomio susret. Džeko je istaknuo kako se ekipa nakon isključenja trebala fokusirati na obranu i pokušati iskoristiti eventualnu šansu iz kontranapada, no plan se na terenu nije ostvario. Pred BiH je sada odlučujući susret protiv Katara, za koji kapetan upozorava da neće biti nimalo lagan.

Situaciju u taboru reprezentacije BiH pratili su i u studiju HRT-ove emisije Americana. Nakon što su poslušali Džekin intervju poslije utakmice, stručni komentatori osvrnuli su se na komunikaciju s tamošnjim medijima, koji su ostavljali dojam da je svaka nada BiH za prolazak dalje izgubljena. Bivši nogometaš i stručni sukomentator Vedran Ješe nije skrivao iznenađenje pristupom novinara koji je razgovarao s Džekom. "Iznenadio me novinar ovim pitanjima, malo su bila čudna. Ali, naravno, netko mu je dozvolio da ih postavi", prokomentirao je Ješe, dodavši kako situacija za BiH još uvijek nije bezizlazna. "Ako dobiju Katar, oni imaju četiri boda i prolaze dalje", zaključio je Ješe, aludirajući na to da je sudbina reprezentacije BiH i dalje u njihovim rukama unatoč visokom porazu od Švicaraca.

Da podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je težak poraz od Švicarske rezultatom 4:1 u drugom kolu skupine B na Svjetskom prvenstvu. Iako je susret na stadionu u Los Angelesu 73 minute bio rezultatski "u egalu", završnica je donijela potpuni raspad sustava momčadi BiH, kulminirajući isključenjem Tarika Muharemovića i nizom pogodaka švicarskih rezervista.

Ovaj rezultat drastično komplicira situaciju za izabranike bosanskohercegovačkog izbornika. Nakon dva odigrana kola, BiH se nalazi na pretposljednjem mjestu ljestvice s tek jednim osvojenim bodom, dok Švicarska nakon ove pobjede drži čelnu poziciju s četiri boda. Nakon poraza od Švicarske, situacija u skupini B postala je prilično jasna, ali i izuzetno zahtjevna za "Zmajeve". Kako bi zadržali šanse za povijesni plasman u osminu finala, računica je sljedeća: BiH u trećoj utakmici mora tražiti isključivo pobjedu. Svaki drugi rezultat (remi ili poraz) značio bi gotovo siguran oproštaj od turnira. Osim pobjede u vlastitoj utakmici, BiH će morati osluškivati i ishod drugog susreta u skupini, u kojoj još igraju Kanada i Katar.

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Čak i uz pobjedu u trećem kolu protiv Katara, prolazak BiH će ovisiti o gol-razlici, s obzirom na to da je današnji poraz od 4:1 značajno narušio taj segment statistike (trenutno su na -3). Naime, postoji rizik od "kruga" s četiri boda ako Katar večeras iznenadi Kanadu, a u posljednjem kolu Kanada svlada Švicarsku. U tom bi slučaju o poretku odlučivala ukupna gol-razlika, što znači da bi BiH morala uvjerljivo svladati Katar.

U formatu natjecanja kakav je na ovom SP-u, postoji mogućnost prolaska i s trećeg mjesta u skupini. Međutim, s obzirom na trenutni saldo od jednog boda i lošu gol-razliku, BiH bi morala odigrati savršenu posljednju utakmicu i nadati se povoljnim raspletima u ostalim skupinama kako bi se našli među najboljim trećeplasiranim reprezentacijama koje idu u drugi krug.