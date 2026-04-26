Teška nesreća kod Đurđevca, poginuo 22-godišnji motociklist

U mjestu Suha Katalena došlo je do prometne nesreće u kojoj je poginuo motociklist. Policija javlja kako se radi o 22-godišnjaku te da je do nesreće došlo oko 19:50 sati. - Vozač je na mjestu događaja preminuo. Slijedi očevid - javlja PU koprivničko-križevačka.