Toga dana bio je praznik: U ovom mjestu prvi put u Hrvatskoj zafućkao je vlak

Prošlo je 166 godina otkako je "v Kotoribi cug mašina fučnula". U tom donjemeđimurskom selu blizu granice s Mađarskom toga dana kao da je bio praznik. Cijelo selo došlo se čuditi "parnjači" koja se prošla prugom službeno otvorenom 24. travnja 1860., u sklopu željezničke veze Budimpešta – Nagykanizsa – Kotoriba – Čakovec – Pragersko. Ta međimurska dionica, popularno nazvana "okrajak na hrvatskom tlu", povezala je Budimpeštu s magistralnom prugom Beč – Trst i službeno je prva pruga sagrađena na hrvatskom tlu. Prvi cug kroz Međimurje protutnjio je, da budemo posve precizni, 29. listopada 1859., kada je na dionici od Čakovca do Kotoribe i natrag bila obavljena prva pokusna vožnja kako bi se provjerila čvrstoća pragova. No u analima je ostalo zapisano da je svečano otvorenje upriličeno 24. travnja, uz promidžbenu vožnju.