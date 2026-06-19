Dva vlaka sudarila se blizu Londona, deseci ozlijeđenih: 'Ljudi su plakali, vrištali... puno ljudi nije moglo govoriti, imali su slomljene noge'

Dva vlaka sudarila su se na području Bedforda, oko 100 kilometara sjeverno od Londona, a policija i druge hitne službe nalaze se na mjestu događaja. Sudar, u kojem je prema britanskim medijima oko 90 ljudi ozlijeđeno, izazvao je i velike zastoje u večernjem prometu, a linije između Lutona i Bedforda su zatvorene. Vlasti su priopćile da je jedna osoba poginula, a 11 ljudi je teško ozlijeđeno. Ministar zdravstva James Murray potvrdio je da su neki od putnika u vlakovima ozlijeđeni te rekao da ga se redovito izvještava o sudaru. East Midlands Railway objavio je na X-u oko 17.30 da vlakovi ne mogu prometovati između londonskog kolodvora St Pancras i Leicestera "zbog toga što hitne službe interveniraju zbog incidenta". Britanska prometna policija objavila je da njezini službenici interveniraju zbog sudara južno od čvorišta Elstow, između cesta A421 i A6. Na terenu su i policija Bedfordshirea te vatrogasno-spasilačka služba Bedfordshirea.

"Molimo građane da izbjegavaju to područje", poručila je policija Bedfordshirea. Rodbina i prijatelji ozlijeđenih putnika zamoljeni su da ne dolaze na mjesto nesreće. Glasnogovornik sindikata Rail, Maritime and Transport rekao je da su duboko zabrinuti zbog izvješća o sudaru vlakova i "teškim ozljedama osoblja u vlakovima i putnika". U sudaru kod Bedford Southa sudjelovala su dva vlaka: vlak East Midlands Railwayja koji je u 16.40 krenuo iz Corbyja prema London St Pancrasu te vlak koji je u 15.50 krenuo iz Nottinghama prema London St Pancrasu, piše The Guardian. East Midlands Railway dodao je da su njegove usluge prema i iz londonskog St Pancrasa obustavljene do kraja dana.

🚨 WATCH: Aerial footage of the scene of the train crash south of Bedford via Sky News pic.twitter.com/gskUtxokzC — Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026

Ministrica prometa Heidi Alexander napisala je na X-u: "Duboko sam zabrinuta zbog izvješća o sudaru u kojem su sudjelovala dva putnička vlaka East Midlands Railwayja. "Zahvalna sam hitnim službama koje su na mjestu događaja i pomažu pogođenima. Ubrzano radimo sa željezničkim sektorom i lokalnim partnerima kako bismo pružili potporu putnicima". Služba hitne pomoći East of England priopćila je da zračna hitna pomoć i tim za odgovor u opasnim područjima reagiraju na "veliki incident" južno od Bedforda. "Pozivamo građane da izbjegavaju to područje", dodali su. Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje oštećeni ljubičasti vlak Luton Airport Expressa i putnike koji stoje uz tračnice. Dr. Pete Knapp (40), putnik u prednjem vagonu jednog od vlakova koji su se kretali prema jugu, objavio je na Blueskyju: "Vlak koji je išao prema jugu iz Bedforda sudario se u 17.12. Prednji dio vlaka je u redu, treći vagon je iskočio iz tračnica.

"Ja sam dobro, imam krvave noge i udarac u leđa. Drugi nisu dobro. Iznenadan sudar, bez usporavanja ili sirena. Bez upozorenja. Nije bilo eksplozije, samo smo se odmah zaustavili", rekao je. "Bio je trenutak u kojem sam bio odbačen u sjedalo ispred sebe, a onda sam vidio dim. Ljudi su plakali, vrištali, bili su jako uplašeni i zbunjeni. Ustao sam i vidio puno ljudi koji nisu mogli govoriti, koji su imali slomljene noge, a onda sam uspio izaći iz vlaka i, budući da sam prilično mršav, uspio sam se provući kroz otvor između vrata. Prvo sam pomislio da moram izaći iz vlaka za slučaj da je riječ o terorističkoj eksploziji. Mislio sam da je sigurnije izaći iz vlaka, opisao je. Knapp je rekao da nije osjetio da vlak usporava prije sudara, ali su mu drugi putnici rekli da jesu.

🚨 WATCH: Close-up footage showing the aftermath of train crash between Luton and Bedford pic.twitter.com/Au8gNRqyhC — Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026

Rekao je da je vidio ljude s "ozljedama opasnima za život, teškim ozljedama, lakšim ozljedama", kao i "ljude s zavojima, ljude koji nisu mogli jasno vidjeti", dok su neki, poput njega, još mogli hodati. "Hlače su mi prekrivene krvlju i leđa me užasno bole, ali dobro sam", rekao je. Odjel za istrage željezničkih nesreća priopćio je da je tim inspektora na mjestu sudara kod Elstowa kako bi počeo prikupljati dokaze. Zastupnik za Bedford i Kempston Mohammad Yasin rekao je da mu je "jako žao" zbog incidenta te da će uskoro podijeliti više informacija. Jedan od vlakova koji su sudjelovali u sudaru bio je novi vlak East Midlands Railway Aurora, koji je u promet uveden prošle godine. Glasnogovornik Network Raila rekao je: "Trenutačno nema usluge Thameslinka između Lutona i Bedforda. Ako planirate putovanje ovim područjem, snažno se preporučuje da odgodite putovanje. Promet između Lutona i Londona znatno je poremećen. Savjetujemo putnicima da potraže alternativne mogućnosti putovanja".