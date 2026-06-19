Hrvatica u Torontu: U Kanadi sada vlada nogometna euforija, ali u Hrvatskoj se živi pravi život

Dok se hrvatska nogometna reprezentacija pripremala za utakmicu s Englezima u Dallasu, hrvatske zajednice u Americi i Kanadi su organizirale okupljanja Hrvata i zajedničko gledanje utakmice za sve koji nisu uživo na utakmici. Posjetio sam jedan takav događaj u širem predgrađu Toronta. Ovdje živi puno Hrvata i vrlo su aktivni s brojnim događanjima. Ovdje su prije 17 godina izgradili i veliku crkvu Kraljica mira u Norvalu gdje se nalazi i hrvatski centar, a u široj okolici ima niz hrvatskih centara i klubova. U Norvalu sam razgovarao s Jadrankom Grubešić, Hrvaticom rođenom u Kanadi, koja je vrlo uključena u hrvatskoj zajednici pa je i organizirala party za gledanje utakmica tijekom Svjetskog

Iako tisućama kilometara daleko od Hrvatske, u širem području Toronta nogometna groznica trese hrvatsku zajednicu, nose se hrvatski dresovi, rade roštilji...

Foto: Danijel Lijović

Gdje ima najviše Hrvata u Kanadi?

- Najviše Hrvata je ovdje, u okolici Toronta pa sve do Niagare i tu je negdje oko 250.000 Hrvata. Ja sam rođena u Kanadi, a roditelji su mi došli u Kanadu 1965. iz Širokog Brijega. Prvo su došli u Winnipeg. To je možda tri sata avionom odavde, ali je možda i najhladnije mjesto u Kanadi pa su se preselili ovdje bliže 1974.

Svi mi kažu da zime u Kanadi znaju biti hladne, koliko bude baš hladno, A koliko bude snijega.

- Zadnjih godine nema toliko snijega, ali bude hladno i minus 20, a kad još uključiš i vjetar bude i minus 30. Ali rekla bih da je zima ovdje svake godine malo manja i malo kraća.

Jadranka cijeli život živi u Kanadi, a organizira gledanje utakmice pored najveće crkve koju su izgradili Hrvati u dijaspori: "Ljudi u Hrvatskoj znaju uživati u životu, ovdje je samo rad, rad, rad" Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kakav je život danas u Kanadi?

- Život u Kanadi je običan život. Svatko radi i teško se radi ovdje. Ovo nije isto kao u domovini. Ovdje ne možeš izaći s posla i popiti kavu ili otići nekamo na brzinu. Ovdje je sve daleko. I onda jednostavno ljudi rade od 9 do 17 i onda zimi odmah odu kući s posla. Ljeti kad je ljepše tada se ovdje Hrvati više druže i kroz tjedan ili se više posjećuju. Zima je duga i 'živi' se vikendima. Jedino ako imamo priliku za neke svatove ili drugu prigodu za zabavu.

A kako je kad se igra nogomet? Jel' ima uredskih prepucavanja s kolegama Kanađanima? Bila je i utakmica između reprezentacija.

- Nije bilo nikakvog spora, Hrvati su navijali samo za Hrvate. Mi gledamo da smo prvo Hrvati. Mi smo Hrvati rođeni u Kanadi, a recimo da Kanada nije melting pot kao Amerika. Kanada dozvoli da možeš biti Portugalac, Talijan, Hrvat. Nitko ti to ne brani, ne moraš reći da si prvo Kanađanin.

Kako se slavilo u Kanadi za hrvatske golove Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovdje ste cijeli život, a da li dolazite u Hrvatsku i koliko često?

- Obavezno svako ljeto, i to najmanje pet i pol tjedana, nekad i za Božić isto, ali obavezno svako ljeto. Ali sam prvi put bila u Hrvatskoj 1991. Prije toga, tata nas nije baš pustio da idemo dolje. Ali, čim je Hrvatska postala Hrvatska, onda smo počeli ići redovno.

Znači smije se uzeti godišnji od čak pet tjedana, nije kao u Americi da vas krivo gledaju za svaki dan godišnjeg?

- Radim u prodaji nekretnina. Radimo po svom vremenu, ali u našem biznisu ljeto ne najmanje zauzeto pa mi je tada i lakše uzeti slobodno i otići u Hrvatsku.

A kako je tržište nekretnina ovdje, koliko je kvadrat stana u Torontu?

- Kvadrat je možda oko 2000 kanadskih dolara

Zvuči dosta niže nego u Hrvatskoj.

- Da, malo je niže ovdje.

Kolike su plaće?

- Najmanja plaću što možeš dobiti u Kanadu je po satnici od 17,5 dolara na sat. Sedamnaest i pol kanadskih dolara na sat. Djeca to dobiju kad počnu raditi. Mi ne gledamo baš na mjesečne plaće ovdje, više se gleda koliku satnicu imaš, ili godišnju plaću.

Foto: Danijel Lijović

Koliko bi se reklo da je neka dobra godišnja plaća, da se može dobro živjeti u Kanadi?

- Rekla bih najmanje 100.000 kanadskih dolara godišnje.

Imate li još šire obitelji u Hrvatskoj?

- Svi su mi u Širokom Brijegu, a imam dvije sestre ovdje u Kanadi, a dva brata su mi se vratila u Hrvatsku, u Zagrebu i u Šibeniku.

Čujemo da ima sve više povratnika u Hrvatsku iz Njemačke i Irske. A je situacija s Kanadom? Čini mi se kao da se nekako rjeđe vraćaju iz Amerike i Kanade?

- Ima zapravo dosta primjera takvih. Moji kumovi su baš vratili u Zagreb za vrijeme covida. Sve su ovdje prodali, djecu su ispisali iz škole i upisali ih u Hrvatsku. Već su dolje skoro pet godina i uživaju. Rekli su da se ne bi nikad vratili ovdje. Znam i dosta mladih što su otišli u Hrvatsku bilo zbog posla ili da treniraju i igraju nogomet u Hrvatskoj. Ajmo biti realni, život je bolji u Hrvatskoj. Ti si sa svojim ljudima dolje. I ljudi više znaju uživati u životu u Hrvatskoj. U Kanadi se samo samo radi i radi, i vozi u gužvama, a dolje je pravi život. I dulje se pije kava...