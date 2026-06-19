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SVI MISLIMO ISTO

Izbornik Dalić bez ustručavanja o kontroverznom trenutku, Fifa bi se trebala ozbiljno zamisliti!

SP 2026 Alexandria: Zlatko Dalić na konferenciji za medije
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
19.06.2026.
u 11:05

Dalić na zadnjoj press konferenciji nije skrivao da ga najviše muči pitanje koje su nakon utakmice postavljali i brojni hrvatski navijači na društvenim mrežama: Bi li se ista odluka od strane VAR i Francuza Turpina donijela da je situacija bila obrnuta u engleskom šesnaestercu?

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić nakon poraza Hrvatske od Engleske 4:2 osvrnuo se na situaciju koja je izazvala najviše rasprava - ponovljeni jedanaesterac Harryja Kanea. Naš vratar Livaković prvi je pokušaj engleskog kapetana obranio, ali je sudac nakon intervencije odlučio da se udarac mora ponoviti jer je hrvatski vratar prerano napustio gol-crtu.

Dalić na zadnjoj press konferenciji nije skrivao da ga najviše muči pitanje koje su nakon utakmice postavljali i brojni hrvatski navijači na društvenim mrežama: Bi li se ista odluka od strane VAR i Francuza Turpina donijela da je situacija bila obrnuta u engleskom šesnaestercu?

- Vidio sam sliku. Samo se pitam što bi bilo da je situacija bila obrnuta. O tome se vjerojatno ne bi ni raspravljalo. Ali opet se vraćamo na staro. Tako je kako je. Ta bi nas obrana jedanaesterca mentalno podignula, cijela bi se momčad digla, a oni bi pali. Međutim, ponovili su jedanaesterac i primili smo gol - poručio je Dalić. 

Na novinarsko pitanje je li mu sudac objasnio odluku, hrvatski izbornik rekao je da ga nije ni pitao.

- Nisam ga ni pitao. Objašnjenje je bilo da je Livaković prerano napustio gol-crtu, ali pitanje je i u kojem su trenutku zaustavili snimku. Sve smo to već vidjeli - rekao je. 

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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026. Zlatko Dalić

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